Voormalig Russisch opperbevelhebber ‘Generaal Armageddon’ krijgt C4 door rol in Wagner-opstand

Sergej Soerovikin, de voormalige opperbevelhebber van de Russische invasie in Oekraïne. — © via REUTERS

Sergej Soerovikin, de voormalige opperbevelhebber van de Russische invasie in Oekraïne, is nu ook zijn laatste militaire macht kwijtgespeeld. De 56-jarige generaal was sinds januari nog hoofd van de luchtmacht en rechterhand van huidig opperbevelhebber Gerasimov, maar zou nu zijn C4 hebben ontvangen.

Soerovikin, die de bijnaam ‘Generaal Armageddon’ kreeg vanwege zijn agressieve militaire strategieën, was al enkele weken niet meer in het openbaar verschenen. De geruchten dat hij zijn C4 had gekregen na de Wagner-opstand van eind juni lijken nu ook bewaarheid te zijn geworden. Dat melden Russische media van de groep RBC. Soerovikin is daarmee de hoogste militaire figuur die zijn job is kwijtgeraakt als gevolg van de muiterij. Hij zou binnenkort wel een andere functie binnen het leger krijgen, maar moet eerst even “met verlof”.

De generaal zag de afgelopen maanden zijn macht beetje bij beetje afgenomen worden. In oktober 2022 kreeg hij nog de leiding over de militaire operaties in Oekraïne, maar in januari van dit jaar werd hij alweer gedegradeerd toen Valeri Gerasimov zijn taak overnam. Soerovikin bleef wel aan als rechterhand en hield ook de leiding over de militaire luchtmacht en ruimtevaart.

Soerovikin was lange tijd geliefd in het Kremlin, maar lijkt het verkorven te hebben sinds de Wagner-muiterij. — © AP

Eerder deze maand klonken al geluiden dat Soerovikin “huisarrest” had gekregen en dat hij was ontheven uit zijn taken omtrent de Oekraïense invasie, maar nu zou hij dus ook ontslagen zijn als hoofd van de luchtmacht. Vermoedelijk is het ontslag het gevolg van Soerovikins rol in de Wagner-muiterij.

Vip-lid van Wagner

Volgens lokale Amerikaanse bronnen en Russische milibloggers zou Soerovikin tijdens de Wagnercoup van 24 juni – even – de kant hebben gekozen van de opstandelingen. Hij zou zelfs een soort vip-lid zijn geweest van het huurlingenleger en er deden geruchten de ronde dat hij op voorhand weet had van de plannen van Wagner. Soerovikins laatste publieke optreden dateert dan ook van de dag van de opstand. In wat leek op een geënsceneerde video richtte Soerovikin zich toen zichtbaar gespannen tot Prigozjin om hem te vragen zijn opmars naar Moskou stop te zetten.

Soerovikin zal mogelijk wel gemist worden door het Russische leger. Hij werd door zowel binnenlandse als buitenlandse experts geprezen als een van de meest effectieve operators. Zijn taak als hoofd van de luchtmacht wordt overgenomen door zijn voormalige plaatsvervanger Victor Afzalov.