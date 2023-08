Brandweermannen gaan na 17 jaar nog eens uit de kleren: “Voorbijgangers keken raar op toen we daar in ons blootje stonden”

De brandweerpost Geraardsbergen van hulpverleningszone Zuid-Oost herhaalt dit jaar de stunt uit 2006. “Toen was er de viering van 150 jaar Geraardsbergse brandweer en er werden dat jaar heel wat activiteiten georganiseerd”, zo herinnert brandweerman Philippe Dugernier zich.

“We maakten toen een naaktkalender en die verkocht supergoed. Toen we in 2006 met een retro brandweerwagen rondtoerden in de reclamestoet van de zomerkermis, verkochten we 1.300 exemplaren in amper enkele uren tijd.” (Lees verder onder de foto’s)

In 2006 gingen de brandweermannen dus al eens uit de kleren. — © if

Bloot voor het goede doel verkocht 17 jaar geleden ook al goed. — © if

“Nu, 17 jaar later, drong de huidige jonge garde erop aan om nog eens een naaktkalender te maken”, aldus Philippe. “Zij trokken de anciens zoals ik mee in het bad. Ik deed er graag aan mee, ik stond in 2006 al mee op de foto dus waarom ook deze keer niet. Enige schroom om naakt te gaan kennen we eigenlijk niet bij de brandweer, we zijn dat gewoon.”

Veel bekijks

En dus gingen de kleren vlotjes uit voor een fotosessie op de Oudenberg en in de kazerne. Geen frontaal naakt weliswaar, de ‘kritieke zones’ werden buiten beeld gehouden door een strategisch geplaatste helm of ander attribuut.

“Tijdens de fotoshoot op de Oudenberg hadden we wel veel bekijks”, zo stelde brandweerman Nick Lemahieu vast. “Wielertoeristen en passanten keken raar op toen we daar in ons blootje stonden.” Maar alles voor het goede doel, want de opbrengst van de verkoop van de 2.500 exemplaren gaat naar de Vriendenkring van de plaatselijke brandweerpost. (Lees verder onder de foto)

de ‘kritieke zones’ werden buiten beeld gehouden door een strategisch geplaatste helm of ander attribuut. — © Photostudioalltech

“Die vereniging zorgt bijvoorbeeld voor een geschenk als oudgedienden afzwaaien”, luidt het. “En er is ons jaarlijkse Barbarafeest en de familiedag. We vinden het belangrijk om de partners en familie van onze manschappen bij het korps te betrekken. Het bevordert ook de korpsgeest, want als brandweerman moet je soms letterlijk voor elkaar door het vuur gaan.”

Positief

De kalenderverkoop is intussen gestart. De reacties lijken alvast positief. De kalender is te verkrijgen bij de brandweermannen zelf, via een bericht op onze Facebookpagina en bij kapper Marvin’s Barbering bij Bram De Pril in de Nieuwstraat. “We zullen er enkele keren mee op de maandagmarkt staan, zijn present op de stadsopendeur van 16 september en eventueel nog op de kerstmarkt als er dan nog exemplaren over zijn”, besluit Philippe. (Lees verder onder de foto)

De pompiers proberen hun kalender nog te slijten op verschillende activiteiten. — © jlg

Info: Facebookpagina ‘Brandweerpost Geraardsbergen - Hulpverleningszone Zuid-Oost’ en ‘Brandweer Geraardsbergen’.