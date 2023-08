Glasbollen drijven buurman tot wanhoop: “Ze steken hun broek af als je er wat van zegt”

Erik, die al twaalf jaar buurman is van de gemeentelijke bol aan de Molenstraat, wordt hoorndol van het glas dat mensen op de meest onmogelijke uren in de bol komen storten. Hij probeert de problematiek al lang onder de aandacht te brengen. Tevergeefs.

Tara Godts (N-VA), het jongste gemeenteraadslid, heeft wel oren naar de klachten. “Vroeger stond hier een groot magazijn, maar nu staan er huizen, wat deze plek erg ongelukkig maakt als locatie voor de glasbollen”, aldus Godts na een plaatsbezoek. (Lees verder onder de foto)

Het doorlopend straatje is omringd door huizen. Daardoor is de locatie voor de glasbollen in de Molenstraat vandaag niet meer ideaal, aldus Tara Godts. — © RR

“Mensen moeten om bij de glasbol te geraken gebruikmaken van de opritten of blokkeren de volledige straat met hun auto. Hij staat ook in een smalle, doodlopende straat. Hierdoor is er amper sociale controle op sluikstorten. Erger is dat steeds meer mensen de zondagsrust of de uren van stilte niet naleven. Als Erik hen daarop wijst, slaan sommige mensen tilt. De Schildenaar wordt geregeld geconfronteerd met middelvingers en blote achterwerken.”

Dertig jaar

Tara Godts stelt voor om de glasbollen te verplaatsen, eventueel naast het gemeentehuis, aangezien hier een parking is zonder omwonenden. “En wil de gemeente iedereen nog eens herinneren aan de zondagsrust. Dan mag je geen glas dumpen en evenmin je gazon maaien”, aldus Godts.

Schepen Peter Mendonck wijst erop dat de glasbollen er al dertig jaar staan. En dat het vooral de bewoners zijn van de nabijgelegen assistentiewoningen die er graag gebruik van maken. “Het is trouwens steeds dezelfde man die hierover klaagt”, laat Mendonck zijn jonge partijgenote weinig hoop dat de storende bollen snel verplaatst zullen worden. (jaa)