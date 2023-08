Duitsland wil regels om burgerschap te bekomen versoepelen

De Duitse regering wil de regels om het Duits burgerschap te bekomen, versoepelen. Zo zouden immigranten na vijf jaar al kunnen proberen om Duitser te worden in plaats van na de huidige acht jaar. Ook de regels rond de dubbele nationaliteit worden minder scherp. Binnenkort volgt een debat en stemming in het parlement over het wetsontwerp.

Na vijf jaar wonen in Duitsland zou het dus mogelijk zijn om burgerschap te verwerven. Buitenlanders die uitmunten op het werk of op school, die de taal zeer goed spreken of die zich hebben onderscheiden door hun inzet voor vrijwilligerswerk, kunnen na drie jaar een aanvraag indienen.

Mensen die antisemitische of racistische misdrijven hebben gepleegd, maken geen kans op naturalisatie. “Iedereen die onze waarden niet deelt, kan geen Duitser worden”, aldus Nancy Faeser, minister van Binnenlandse Zaken. “We willen dat mensen die al lang deel uitmaken van onze maatschappij helpen om het land democratisch te vormen.”

Duitsland kiest voor deze nieuwe richting in het naturalisatiebeleid om het Duitse concurrentievermogen te bewaken. “Geconfronteerd met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten hebben we intelligente, energieke mensen nodig die hier op lange termijn willen blijven en die zich in ons land herkennen”, zei de minister van Economie, Robert Habeck.

Maar volgens de conservatieve oppositie zou de beslissing enkel meer “integratieproblemen” veroorzaken. Zo zei Alexander Thorm van de christendemocraten van CDU dat de versoepeling “het verkeerde signaal zou sturen op een moment dat de integratieproblemen in ons land erger worden en illegale migratie volledig uit de hand loopt”.

Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden ongeveer veertien procent van de mensen in Duitsland geen Duits paspoort hebben, oftewel twaalf miljoen. Hiervan leeft 5,3 miljoen al zeker tien jaar in het land.

De wetten rond burgerschap in Duitsland zijn tijdens de vorige eeuw lang geen prioriteit geweest. Hoewel West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog volop gastarbeiders aantrok, werden zij lang geweerd van het burgerschap. Vanaf de jaren 90 kwam daar stilaan verandering in en namen onder andere de vereiste jaren residentie in Duitsland gradueel af.