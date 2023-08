Alle rechtszaken over corona-uitbraak in Oostenrijks skioord Ischgl van tafel geveegd

Alle rechtszaken over coronabesmettingen in het Oostenrijkse wintersportoord Ischgl zijn van tafel na een besluit van de hoogste Oostenrijkse rechters. De klachten gingen over mogelijk falen van de autoriteiten rond de verspreiding van het coronavirus.

Het betrof 130 individuele rechtszaken en een collectieve rechtszaak die liepen bij de rechtbank van Innsbruck. In juni verwierp het Hooggerechtshof de eis van een Duitse toerist die Oostenrijk officieel aansprakelijk wilde stellen. Hij was blijkbaar besmet geraakt met het coronavirus tijdens een verblijf in de Tiroolse wintersportplaats. Ischgl, bekend om zijn après-ski, gold in maart 2020 als een coronabrandhaard.

Het Hooggerechtshof bevestigde de mening van lagere rechtbanken dat de plichten van de overheid uitsluitend gericht zijn op de bescherming van het algemene publiek en niet van het individu. Het feit dat de Duitse toerist niet naar Ischgl zou zijn gereisd of een bepaald café of restaurant zou hebben gemeden als hij tijdig was gewaarschuwd, is geen reden voor aansprakelijkheid van de overheid.

De Vereniging voor Consumentenbescherming, die de belangen van de eisers behartigt, gaat nu proberen met een nieuwe zaak alsnog aansprakelijkheid af te dwingen. Mocht die uiteindelijk succesvol zijn, dan zouden ongeveer vijftig zaken heropend kunnen worden.