Rudy Giuliani meldt zich vandaag in gevangenis in Georgia: “Ik ben een grote jongen, ik kan tegen een stoot”

Rudy Giuliani, de voormalige advocaat van Amerikaans oud-president Donald Trump, zal zich woensdag melden bij de autoriteiten in Atlanta, in de staat Georgia. Trump kondigde eerder al aan dat hij zich donderdag pas meldt in de gevangenis. De twee staan, samen met zeventien anderen, terecht omdat ze geprobeerd zouden hebben om de verkiezingsuitslag van 2020 in Georgia te beïnvloeden.

De negentien verdachten in het dossier kregen tot vrijdag om zich beschikbaar te stellen voor de lokale autoriteiten in een gevangenis in Atlanta. Daar zullen persoonlijke gegevens worden verzameld en politiefoto’s worden gemaakt. Woensdagochtend waren er al zes verdachten naar de gevangenis van Fulton County gegaan om zich officieel te melden.

“Ik ben op weg naar Georgia en ik voel me geweldig”, vertelde Giuliani aan CNN toen hij zijn huis in New York verliet. “Ik ben een grote jongen, ik kan tegen een stoot. Ik heb veel ergere gevechten gevoerd dan dit”, aldus de ex-burgemeester van New York.

Trump komt donderdag

Trump zou zich donderdag melden bij de gevangenis in Atlanta, liet hij eerder al verstaan op zijn platform Truth Social. “Niemand heeft ooit gevochten voor de integriteit van verkiezingen als president Donald J. Trump. Omdat ik dat doe, word ik morgenmiddag in Georgia met trots gearresteerd”, schreef Trump in hoofdletters. Een exact tijdstip voor de aankomst van Trump is nog niet bekend, want de gevangenis is 24 uur geopend.

Hoe de procedure met Trump precies zal verlopen, is eveneens nog onduidelijk. De autoriteiten zagen er bij eerdere aanklachten in New York, Miami, en Washington D.C. van af om politiefoto’s, de zogeheten ‘mugshots’, te maken. De autoriteiten in Georgia lieten echter al uitdrukkelijk weten dat ze Trump zouden behandelen “zoals elke andere verdachte”.