Spaanse overheid dreigt met sancties als voetbalbond niet optreedt tegen kussende voorzitter

Even terug naar zondagavond. De Spaanse vrouwenploeg wist met haar vreugde geen blijf nadat ze Engeland had geklopt in een thriller van een WK-finale. Ook bondsvoorzitter Luis Rubiales was aanwezig en deelde in de vreugde. Tijdens de medailleceremonie ging Rubiales evenwel te ver. Op beelden is te zien hoe hij tijdens de huldiging sterspeelster Jennifer Hermoso vol op de mond kust. “Ik vond dat niet leuk”, gaf de 33-jarige speelster achteraf toe.

Rubiales bood al zijn verontschuldigingen aan in een videoboodschap, maar lijkt daar niet mee weg te komen. De Spaanse voetbalbond heeft dinsdag bekendgemaakt dat ze een speciale vergadering houden om het voorval te bespreken. En ook de overheid wil zich met de zaak bemoeien, tenminste als de voetbalfederatie nalaat om Rubiales te sanctioneren, aldus CSD-voorzitter Victor Francos.

LEES OOK. Spaanse bondsvoorzitter komt met excuses na plotse kus die veroordeeld werd als “seksueel geweld”: “Ik moet voorzichtiger zijn met dat soort zaken”

De Hoge Raad voor Sport kreeg volgens Francos zelf al drie formele klachten binnen over het incident. “Wij hebben de federatie gevraagd om een interne tuchtprocedure op te starten omtrent mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ik heb formeel verzocht om dit met spoed te doen en we willen graag een definitief besluit aan het einde van de geplande vergadering van vrijdag. Er moeten procedures opgestart worden in lijn met de Spaanse sportwetgeving.” Hij benadrukte dat er van de speelster niets wordt verwacht. Als ze niet wil getuigen, hoeft dat niet.