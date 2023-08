Busje met bejaarden moet uitwijken voor ziekenwagen en belandt in gracht, één inzittende naar ziekenhuis

Het busje belandde zijwaarts in de gracht. — © jve

Jabbeke

De hulpdiensten moesten woensdag rond 16.30 uur uitrukken voor een ongeval in de Oosternieuwweg in Varsenare. Een busje met vijf oudere mensen moest daar uitwijken voor een ambulance en belandde in de gracht. Eén iemand moest naar het ziekenhuis.