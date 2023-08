Jongen van vijftien verdrinkt in Donkvijver in Oudenaarde: “Helaas werd andermaal het zwemverbod genegeerd”

In de Donkvijver in Oudenaarde is woensdagnamiddag een vijftienjarige jongen verdronken. Vrienden probeerden hem nog te redden, maar dat lukte hen niet. Een duikploeg van de brandweer kon het slachtoffer vrij snel uit het water halen. Hij werd heel lang gereanimeerd, tevergeefs. Het slachtoffer, een jongen uit Oudenaarde, overleed ter plaatse. In de Donkvijver geldt een zwemverbod.

Een groepje van een achttal vrienden, allen minderjarigen, was woensdagnamiddag naar de Donkvijver in Oudenaarde afgezakt om er wat verkoeling te zoeken. Ondanks het uitdrukkelijk zwemverbod, aangeduid door verschillende borden rond de Donkvijver, was een van hen toch in het water gesprongen. De jongen geraakte echter in moeilijkheden. “Ik zag dat er paniek ontstond”, vertelt een getuige. “Een jongen was in nood en enkele vrienden sprongen hem achterna en probeerden om hem uit het water te trekken. Maar dat lukte hen niet.”

De hulpdiensten werden omstreeks 17 uur gealarmeerd voor een drenkeling in de Donkvijver. De duikploeg van de brandweer was snel ter plaatse. Een duiker kon de jongen ook snel lokaliseren en uit het water halen. Het slachtoffer werd ter plaatse ruim een uur gereanimeerd, tevergeefs. De verslagenheid bij familie en vrienden was bijzonder groot. Zij werden opgevangen door de sociale dienst van de stad Oudenaarde. Het parket van Oost-Vlaanderen werd op de hoogte gebracht. Of de omstandigheden van het ongeval verder worden onderzocht, was nog niet duidelijk.

Afgelegen plek waar nauwelijks controle is

Het groepje jongeren bevond zich op een eerder afgelegen plaats aan de Donkvijver, een eindje uit het zicht van de watersportaccommodatie van The Outsider en waar ook terrasjes zijn. Op een plaats dus ook waar weinig of geen sociale controle is. In de Donkvijver geldt een absoluut zwemverbod. Alleen watersportrecreatie onder begeleiding is er toegelaten. Verschillende borden aan de oevers van de Donkvijver duiden het zwemverbod aan.

Het zwemverbod staat duidelijk aangegeven. — © pd

“Maar nog altijd wordt dat verbod genegeerd”, zucht de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD), die eveneens ter plaatse kwam. “Ondanks de vele signalen ook, waarbij we duidelijk maken dat zwemmen in de Donkvijver niet mag. Op zomerse dagen patrouilleren onze gemeenschapswachten regelmatig langs de vijver. Maar je kan niet de hele dag op elk moment het gebied in de gaten houden. Ik betwijfel of het afbakenen van een zwemzone, zoals sommigen in de gemeenteraad opperen, een oplossing zou zijn. Ook die zone kan immers genegeerd worden. De Donkvijver is nu eenmaal heel gevaarlijk. Grote verschillen in diepte hebben grote temperatuurverschillen van het water en zelfs draaikolken tot gevolg.”

Ook vorige zomer verdronk in de Donkvijver een minderjarige. Omstaanders haalden toen een zesjarig meisje uit het water. Het slachtoffertje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed enkele dagen later.

LEES OOK. Meisje (6) dat uit Donkvijver werd gehaald, is overleden

LEES OOK. Na fataal ongeval met 6-jarig kindje: extra controles tegen negeren van zwemverbod