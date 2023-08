Er staat 17 miljoen op het spel voor Club, Gent, Genk en Union: dit verdient elke club als het de Europese groepsfase haalt

Union: 5 miljoen voor de groepsfase van de Europa League, 3,5 miljoen voor de Conference League

Union is de enige Belgische ploeg die donderdag in de play-offronde van de Europa League uitkomt. Als het die doorstaat, krijgt het een deelnamepremie van 3,63 miljoen euro voor de groepsfase, plus een bonus voor zijn tienjarige coëfficiënt. Dankzij zijn sterke Europese campagne van vorig jaar zal Union wat dat betreft nu al een tiental teams achter zich houden en zo’n 1,32 miljoen euro extra vangen voor deelname. Het kan dus al meteen zo’n 5 miljoen euro verdienen met de kwalificatie.

In de loting voor de groepsfase zou Union wellicht in pot 3 belanden. Elke zege zou 630.000 euro extra in het laatje brengen, een gelijkspel 210.000 euro. Stoot Union door naar de volgende ronde, dan krijgt het nog eens 1,1 miljoen euro (als groepswinnaar) of 550.000 euro (als tweede). Kwalificatie voor de 1/8ste finales betekent 1,2 miljoen, voor de kwartfinales 1,8 miljoen euro, de halve finales 2,8 miljoen en de finale 4,6 miljoen euro. De winnaar krijgt daar nog eens 4 miljoen bovenop. Bij goeie prestaties kunnen de verdiensten zo nog aardig oplopen. Union hield vorig seizoen ruim 11 miljoen euro over aan zijn succesvolle campagne in de Europa League.

Union was vorig seizoen één van de revelaties in de Europa League. — © BELGA

Bij verlies tegen FC Lugano moet Union naar de Conference League. Daarvoor bedraagt de deelnamepremie iets minder: 2,94 miljoen euro. De coëfficiëntenbonus zou in deze ronde ook maar de helft opbrengen van het bedrag in de Europa League, waardoor Union dan wellicht zou stranden op rond de 623.000 euro. Puur de deelname aan de Conference League zou dus ‘slechts’ zo’n 3,5 miljoen euro in het laatje brengen, anderhalf miljoen minder dan de Europa League.

Ook hier zou Union in de groepsfase waarschijnlijk in pot 3 belanden, maar elke zege en gelijkspel levert net wat minder op: 500.000 en 166.000 euro. Stoot het door naar de volgende ronde, dan krijgt het 650.000 euro (als groepswinnaar) of 325.000 euro (als tweede). Kwalificatie voor de play-offronde is 300.000 euro extra, voor de 1/8ste finales 600.000 euro, de kwartfinales 1 miljoen, de halve finales 2 miljoen en de finale 3 miljoen. De winnaar krijgt daar nog eens 2 miljoen bovenop.

Club Brugge, AA Gent en RC Genk: 3,9 tot 4,3 miljoen euro voor groepsfase Conference League, of helemaal niets

Club Brugge, AA Gent en RC Genk hebben bij verlies geen vangnet, dus moeten ze absoluut winnen om in Europa actief te blijven en geld te incasseren. Zij zitten alle drie al in de Conference League, dus voor hen staat in eerste instantie de deelnamepremie van 2,94 miljoen euro op het spel. Maar de aanvullende bonus voor hun tienjarige coëfficiënt is uiteraard voor alle drie de teams anders.

Als Club Brugge de Conference League haalt, zal het één van de hoogste coëfficiënten van die competitie hebben. Daardoor zou het zo’n 1,335 miljoen extra opstrijken aan bonus, waardoor het totaalbedrag voor blauw-zwart al zou oplopen tot 4,275 miljoen euro.

Ook AA Gent heeft een vrij hoge tienjarige coëfficiënt en zou daardoor waarschijnlijk zo’n 1,25 miljoen euro extra opstrijken. Voor de Buffalo’s staat er dus ongeveer 4,2 miljoen euro op het spel.

AA Gent had weinig moeite met de Polen van Pogoń Szczecin in de vorige ronde van de Conference League. — © BELGA

RC Genk scoort iets lager dan Club Brugge en AA Gent op de tienjarige coëfficiënt die de UEFA gebruikt om te bepalen wie hoeveel krijgt, maar zou nog altijd zo’n 900.000 euro tot 1 miljoen euro extra krijgen. Dat zou de totale premie voor deelname voor de Limburgers ergens in de buurt van 3,9 miljoen euro doen uitkomen – al kan dat nog wat wijzigen in functie van de teams die zich wel of niet kwalificeren.

Bij kwalificatie zouden Club Brugge en AA Gent zo goed als zeker in pot 1 van de Conference League zitten, voor RC Genk wordt het wellicht pot 3. De premies in functies van hun prestaties in de competitie zijn (uiteraard) hetzelfde als die voor Union hierboven: 500.000 en 166.000 euro voor een zege of gelijkspel. Stoten ze door naar de volgende ronde, dan krijgen ze 650.000 euro (als groepswinnaar) of 325.000 euro (als tweede). Kwalificatie voor de play-offronde is 300.000 euro extra, voor de 1/8ste finales 600.000 euro, de kwartfinales 1 miljoen, de halve finales 2 miljoen en de finale 3 miljoen. De winnaar krijgt daar nog eens 2 miljoen bovenop.

Naast de bovenstaande prijzengelden van de UEFA zal elke club ook nog eens geld opstrijken voor tv-rechten en ticketverkoop, al zijn die bedragen normaal gezien eerder bescheiden.