“Wagner-leider Yevgeni Prigozjin omgekomen bij vliegtuigcrash nabij Moskou”

Een Embraer-privévliegtuig – dat minder dan een half uur eerder was opgestegen in Moskou en op weg was naar Sint-Petersburg – stortte woensdag in de vooravond neer nabij het dorp Kuzhenkino in de Tver-regio, zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Moskou. Geen van de tien inzittenden overleefden de crash, bevestigde het Russische ministerie van Noodsituaties al snel.

Volgens de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya stond de naam van Yevgeni Prigozjin op de passagierslijst van het toestel. Als bevestigd wordt dat Prigozjin zich aan boord bevond, zou hij dus om het leven zijn gekomen. Onder de negen andere inzittenden bevonden zich drie bemanningsleden en – volgens onbevestigde berichten – ook Dmitry Oetkin, de rechterhand van Prigozjin en de nieuwe leider van de Wagner Group.

Insinuaties

De omstandigheden rond de crash zijn nog onduidelijk. Er is sprake van twee explosies terwijl het toestel zich in de lucht bevond, maar dat werd nog niet bevestigd. Volgens Oekraïense media werd het vliegtuig neergeschoten door Russisch luchtafweergeschut, maar ook dat nieuws is onbevestigd.

Anton Gerashchenko, adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, insinueert op Twitter alvast dat de Russische autoriteiten achter de crash zitten: “Vandaag is het exact twee maanden geleden dat de muiterij van Prigozjin begon”, schrijft hij. “Ook symbolisch: er stierven tien mensen in de crash van vandaag, exact evenveel als het aantal mensen dat stierf in het Russische militaire vliegtuig dat op 24 juni werd getroffen door Wagner-huurlingen”.

Muiterij

De Wagner Group vormde lange tijd een cruciaal onderdeel van de Russische invasiemacht in Oekraïne, maar eind juni muitte de huurlingengroep onder leiding van Prigozjin tegen de Russische autoriteiten, die ze beschuldigden van onkunde in het voeren van de oorlog. Na enkele dagen sloten Prigozjin en de Russische president Poetin echter een deal, die inhield dat de huurlingenleider in ballingschap zou gaan in Wit-Rusland. Die ballingschap duurde echter niet lang, want Prigozjin daagde al snel weer in Rusland op.

Maandagavond dook Prigozjin voor het eerst sinds die mislukte opstand op in een video die op sociale media werd verspreid door groepen die banden hebben met Wagner. Daarin zei de baas van Wagner tegen de achtergrond van een woestijnachtig landschap dat hij zich in Afrika bevond en dat hij “Rusland nog groter wilde maken op alle continenten en Afrika nog vrijer”.