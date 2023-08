Italiaanse vader krijgt hartaanval achter het stuur: 7-jarige zoon brengt auto tot stilstand, belt 112 en redt zijn leven

Het kruispunt in Bolzano waar het ongeval plaatsvond. — © Google

In het Noord-Italiaanse Bolzano heeft een 7-jarige jongen het leven van zijn vader (en van zichzelf) gered toen die plots een hartaanval kreeg achter het stuur. De jongen hield het hoofd koel, kon de auto tot stilstand brengen en belde de hulpdiensten.

De zevenjarige jongen zat naast zijn vader terwijl ze op 15 augustus samen door de straten van Bolzano, in Zuid-Tirol, reden. Plots voelde de man zich onwel worden, legde zijn hand op zijn borst en zei tegen zijn zoon dat hij zich slecht voelde. Seconden later zeeg hij neer tegen het stuur van de auto.

De dappere jongen hield het hoofd koel, wierp zich op de schoot van zijn vader om diens voet van het gaspedaal te halen, duwde nog met zijn hand op het rempedaal en trok de handrem nog op ook om een ongeval te vermijden. Daarna gebruikte hij de smartphone van zijn vader om het noodnummer te bellen. Een ambulance kwam snel ter plaatse, slaagde erin de vader te reanimeren en bracht hem over naar het ziekenhuis.

Daar laten ze woensdag weten dat de 58-jarige man buiten levensgevaar en herstellende is. “Ik wil geen held van mijn zoon maken”, vertelt de moeder van de jongen in de regionale Italiaanse krant Corriere del Trentino. “Het incident toont ook aan dat we smartphones niet als een absoluut kwaad moeten voorstellen aan kinderen. Ze kunnen zelfs een leven redden, zoals blijkt uit wat er op 15 augustus gebeurde.”

Dat de jongen ondanks zijn jonge leeftijd al wist hoe hij de noodlijn moest bellen, heeft hij aan zijn moeder te danken. “Ik had het hem al meermaals uitgelegd, vaak wanneer we samen een film aan het kijken waren”, vertelt ze nog.