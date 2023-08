PORTRET. Hoe Jevgeni Prigozijn van een hotdogverkoper uitgroeide tot een hoofdrolspeler in de oorlog

De voormalige leider van het Wagner-huurlingenlegioen Jevgeni Prigozjin (62) zou zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash ten noorden van de Moskou, twee maanden nadat hij een kortstondige opstand was gestart tegen Russisch president Poetin. Wie was Prigozjin, behalve één van de belangrijkste hoofdrolspelers in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en hoe kwam hij in zo’n machtige positie terecht? Een portret.