“Ze namen nog selfies met ons op de achtergrond toen we in de ambulance lagen”: jong koppel slachtoffer van homohaat

Hamme

Bij een gevecht op het Tweebruggenplein in Hamme raakten zaterdagnacht vier personen gewond, onder wie een jong 18-jarig homokoppel. “Onze belagers hadden er plezier in. Toen we in de ambulance zaten, namen ze zelfs nog selfies met ons op de achtergrond”, vertelt het koppel. Vriendin Tessa Coppieters (42) nam het heft in eigen handen en uitte haar ongenoegen in een open brief. En met resultaat.