Zware brand Ranst: brandweer roept omgeving op binnen te blijven wegens asbestgevaar, asielcentrum volledig ontruimd

In de Van Den Nestlaan in Ranst is er woensdagavond een zware brand uitgebroken in een opslagloods. De Brandweer Zone Rand waarschuwt voor asbestgevaar en roept buurtbewoners op zoveel mogelijk binnen te blijven en ventilatiesystemen uit te schakelen. Het asielcentrum van Broechem dat naast de loods ligt, wordt volledig ontruimd. Er vielen geen gewonden.

Het gaat om een enorme opslagloods met zes hangars. Het vuur ontstond in de eerste hangar en breidde bijzonder snel uit naar de hangars ernaast. De loods is volledig in de vlammen opgegaan.

“Ik werd opgebeld met het nieuws dat er brand was ontstaan in één van onze loodsen”, reageert een aangeslagen Dirk Verwerft, directeur van Wereld-Delen een vereniging die zich inzet voor kansarmoede in de streek. “Toen we aankwamen, zagen we dat alles in lichterlaaie stond. Wij hebben twee loodsen van het OCMW waarin allerhande materieel opgeslagen zit. Tal van dat materieel wordt normaal gezien opgestuurd naar Roemenië en Peru.”

De loods ligt naast het asielcentrum in Broechem. “Het gaat om de hangars aan de straatkant, voorlopig nog niet bij ons zelf”, meldde Fedasil Broechem eerder op de avond. “We bekijken nu of we gaan moeten evacueren of niet.”

Rond 21.40 uur werd beslist om het opvangcentrum, dat plaats biedt aan 370 asielzoekers, volledig te ontruimen.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De rookpluim was van zeer ver te zien, zelfs tot in Antwerpen en het Vlaams-Brabantse Meise.

Vooralsnog zijn er geen gewonden. Er stond een grote sanering van de loods gepland volgend jaar omdat er asbest in de daken van de hangars zat, bevestigt de burgemeester van Ranst. De brandweer roept de bewoners op om binnen te blijven, en ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De brand lokte heel wat kijklustigen, wat niet zonder gevaar was. Ondertussen is de omgeving afgesloten.

De rookpluim was ook in Antwerpen te zien.

Het vuur ontstond in de uiterst linkse hangar.

Rookpluim te zien in Nijlen.

Rookpluim te zien in Duffel

Rookpluim te zien vanuit Borsbeek.

