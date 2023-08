Drie keer meer pleegkinderen in hoger onderwijs

In enkele jaren tijd is het aantal pleegkinderen dat hoger onderwijs volgt enorm gestegen. Het zijn er meer dan drie keer zoveel.

Terwijl zeven jaar geleden 96 pleegjongeren hoger onderwijs volgden, is dat aantal ondertussen gestegen naar 329. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Volgens Schryvers komt de stijging er door steunmaatregelen die gelden sinds 2018, toen een decreet van haar hand van kracht werd. Sinds dat jaar mogen jongeren tot hun 25ste in een pleeggezin blijven in plaats van hun 21ste. Daarnaast heeft iedereen die minstens een jaar in een pleeggezin verblijft automatisch recht op een schooltoeslag (voor basis- en secundair onderwijs) of een studietoelage (voor hoger onderwijs). “Vroeger konden jongeren niet altijd hun studie beëindigen terwijl ze in een pleeggezin verbleven”, zegt Schryvers. “Bovendien vormden de kosten van het hoger onderwijs een rem op het verderzetten van de pleegzorg.” fem)