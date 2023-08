Van uithangbord naar probleembuurt: waarom stationsbuurten bijna overal in België verloederd zijn

Veel steden en gemeenten in ons land worstelen met hun stationsbuurt. “Dat is niet altijd zo geweest.”

Ooit waren de stationsbuurten “chique buurten”, waar de bourgeoisie thuis was en veel bedrijven gevestigd waren. Een uithangbord van de stad. Dat zegt Pieter Van den Broeck, professor stedenbouw aan de KU Leuven. “Maar de economie veranderde rond de jaren 60. Die bedrijfjes trokken weg. Er werd niet langer geïnvesteerd in de stationsbuurten. Of er werd net gespeculeerd op hogere winsten, waardoor gebouwen leeg bleven. De ruimte werd ingenomen door activiteiten in de rand van de illegaliteit.”

Daar komt nu bij dat de ongelijkheid flink is toegenomen, dat het aantal daklozen in Brussel is geëxplodeerd, de migratie is toegenomen. Het zet de toestand aan Brussel Zuid, maar ook bij andere stations, op scherp. “In veel steden zijn de stationsbuurten de jongste jaren opnieuw van karakter veranderd. Ik denk aan Hasselt, Sint-Niklaas, Leuven,... Daar wordt zwaar geïnvesteerd in de stationsbuurten. Er komen dure kantoren. Er wordt huisvesting gebouwd voor de hogere inkomens. Daar zien we een nieuwe uitdaging: sociale verdringing. De vernieuwing clasht met de informele economie, de kleine winkeltjes, de minder chique maar vaak levensnoodzakelijke activiteiten die de voorbije decennia rond die stations waren ontstaan.”

Rekening houden met daklozen

Een mooi voorbeeld van die verandering is de beslissing van de Vlaamse regering in de jaren 90 om de Vlaamse Administratieve Centra net in te planten vlak bij stations. “Een goeie beslissing”, zegt Gideon Boie, architect-filosoof en gastprofessor aan de KU Leuven. “Het zorgt voor leven en dynamiek in de buurt. Belangrijk, want stationsbuurten zijn nog te vaak verwaarloosde plekken.”

Een vuile hoek dicht bij Brussel Zuid. — © BART DEWAELE

Boie pleit voor de aanstelling van een “spoorbouwmeester”, die steden helpt om hun stationsbuurt te herdenken en die rekening houdt met alle verschillende uitdagingen. “Zo’n station is een magneet in een stad. Verschillende stromen mensen komen er samen. Je weet dat daklozen het als een toevluchtsoord zien. Waarom zou je daar dan niet rekening mee houden bij het ontwerp van de buurt, en een opvangplek voorzien? De NMBS kiest nu vooral voor hostile design, het die mensen zo ongemakkelijk mogelijk maken. Denk maar aan banken waarop ze niet kunnen neerliggen. Daarmee los je de problemen niet op.”