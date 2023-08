KRC Genk staat (opnieuw) voor een cruciale avond. Tegen het Turkse Adana Demirspor krijgt de vicekampioen in de play-offs van de Conference League een derde en laatste kans om zich te verzekeren van deelname aan een Europese groepsfase. Een goed resultaat in de heenwedstrijd is van levensbelang, zo beseft ook Yira Sor: “Er is geen beter moment om nog eens een thuiswedstrijd winnen.”