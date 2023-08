Vanaken terug in de ploeg bij Club, Genkse aanval zwaar onthoofd: dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Union, Club, Gent en Genk in Europa

Union opent Europees seizoen met (bijna) fitte kern

Voor Union staat er donderdagavond niet heel veel druk op de ketel. Halen de Brusselaars het niet van het Zwitserse FC Lugano in de play-offs van de Europa League, dan gaan ze naar de groepsfase van de Conference League. Voor de heenmatch in het Lotto Park kan coach Alexander Blessin rekenen op een haast volledig fitte kern. Alleen verdediger Ross Sykes is geblesseerd. Mohamed Amoura, de nieuwe spits die trouwens van Lugano komt, zit nog niet in de selectie.

Vermoedelijke elf Union: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Terho, Vanhoutte, Lazare, Lapoussin, Rasmussen, Puertas, Eckert

Union-FC Lugano, aftrap om 20.30 uur

Club met luxeproblemen voorin

Een pak meer druk bij Club Brugge, dat Osasuna moet uitschakelen om minstens tot Nieuwjaar Europees te spelen. Op bezoek in Pamplona komt Hans Vanaken normaal gezien weer in de ploeg nadat hij afgelopen weekend (met maagklachten) op de bank begon. Vermoedelijk start Antonio Nusa, dé uitblinker van zondag tegen RWDM, op de bank en verhuist Philip Zinckernagel naar de flank. Maxim De Cuyper werd zondag geraakt aan de borstwervel, maar is gewoon fit.

Vermoedelijke elf Club Brugge: Mignolet; Buchanan, Mechele, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Vetlesen, Vanaken, Skov Olsen, Thiago, Zinckernagel

CA Osasuna-Club Brugge, aftrap om 20.30 uur (live op VTM2)

Gent op z’n sterkst

Ook bij Gent zijn er (voor een keer) weinig blessurezorgen. Op Depoitre en Nurio na is iedereen fit. De verwachting is dat nieuwkomer Brown, die een goeie eerste indruk maakte, start op de linkerflank. Voorin kan Vanhaezebrouck nog steeds rekenen op z’n droomduo Orban-Cuypers.

Vermoedelijke elf AA Gent: Roef, Kandouss, Watanabe, Torunarigha, Samoise, De Sart, Kums, Brown, Hong, Cuypers, Orban

AA Gent-APOEL Nicosia, aftrap om 20.00 uur (live op AVS, Play Sports)

Genkse aanval onthoofd

Veel meer zorgen voor Wouter Vrancken nadat Genk al afzakte van de voorrondes van de Champions League naar die in de Conference League, het laatste vangnet. De coach van Genk mist naast Joseph Paintsil, die geschorst is na zijn domme rode kaart van vorige week, ook Mike Trésor. De assistkoning trainde al mee na een dijblessure, maar voelt zich nog niet honderd procent fit. Daardoor zal jeugdproduct Luca Oyen wellicht weer zijn kans krijgen. Vrancken kan overigens ook nog steeds niet rekenen op z’n kapitein Bryan Heynen, die al enkele weken aan de kant staat met een knieblessure.

Vermoedelijke elf KRC Genk: Vandevoordt, Munoz, Cuesta, McKenzie, Kayembe, Galarza, Hrosovsky, El Khannouss, Fadera, Oyen, Sor

KRC Genk-Adana Demirspor, aftrap om 20.00 uur