Franse president Macron wil dat leerlingen al vanaf 20 augustus weer naar school kunnen

De Franse president Emmanuel Macron wil dat leerlingen “die het nodig hebben” vanaf 20 augustus, dus zowat tien dagen vroeger, opnieuw naar school kunnen om zich bij te werken. Hij pleit ook voor andere aanpassingen in het schema en curriculum. Dat zei hij woensdagavond in een interview met het Franse weekblad Le Point.

“Er zijn te veel vakanties en te drukke dagen. Leerlingen die beoordeeld zijn en het nodig hebben, moeten al vanaf 20 augustus terug naar school kunnen zodat ze hun achterstand kunnen inhalen, en we moeten de maand juni terugwinnen voor leerlingen die aan het einde van het jaar geen examen doen”, zei het staatshoofd in het interview.

Het Franse staatshoofd is er ook geen voorstander van om het zogenaamde baccalaureaat, het examen aan het einde van het middelbaar onderwijs, “zo vroeg in het jaar” te houden. Dit jaar vond het eindexamen zelfs al in maart plaats, wat volgens critici en vakbonden demotivatie en absenteïsme in de hand werkte tijdens de laatste maanden van het schooljaar. “In de komende dagen zal de minister aanpassingen aankondigen die we in dit opzicht zullen doorvoeren”, zei Macron daar nog over.

In het interview zei de president ook dat hij de syllabi voor geschiedenis en maatschappijleer wil herzien en de lerarenopleiding voor deze twee vakken wil versterken. “Geschiedenis moet chronologisch worden onderwezen en maatschappijleer moet een essentieel vak worden. Elke week zal in elke klas een belangrijke fundamentele tekst over onze waarden worden gelezen en vervolgens besproken”, aldus Macron nog.

Eind juni had het Franse staatshoofd zijn regering gevraagd om te werken aan een herziening van de zomervakantie en het schooljaar. Een concrete timing had hij daarop echter niet geplakt. Het schooljaar start dit jaar in Frankrijk op de meeste plaatsen op maandag 4 september.