Vrees voor nieuw banenverlies bij Janssen Pharmaceutica in Beerse

Er is mogelijk opnieuw banenverlies op til bij Janssen Pharmaceutica in Beerse, nu het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson een groot deel van haar onderzoek naar vaccins en infectieziekten wil afsluiten. Dat schrijft De Tijd. Janssen zelf stelt in een reactie dat het nog te vroeg is om de precieze impact van de beslissing op ons land in te schatten.

Eerder dit jaar verdwenen al 154 banen bij de afdeling Research & Development (R&D) van Janssen in Beerse. Hoeveel er mogelijk nog volgen, is niet duidelijk. “In Infectious Diseases & Vaccines (ID&V) blijven we toegang bieden tot onze hiv-producten die we op de markt brengen, en gaan we door met ons ExPEC-vaccin programma, dat in een laat stadium van ontwikkeling is voor de preventie van invasieve infecties met de E. coli-bacterie”, laat woordvoerder Tim De Kegel wel weten. “Zoals vermeld in onze geconsolideerde resultaten over het tweede kwartaal, zijn we van plan om de andere R&D-programma’s binnen ID&V af te sluiten.”

Janssen wil volgens De Kegel daarentegen de R&D-investeringen versterken “waar onze pijplijn de grootste impact kan hebben voor patiënten”. Het gaat onder meer om oncologie, immunologie, neurowetenschappen, hart- en vaatziekten, pulmonale hypertensie en retina-aandoeningen.

Beslissingen over eventueel banenverlies zijn volgens De Kegel nog afhankelijk van onder meer overleg met de ondernemingsraad. “Janssen zal zijn medewerkers begeleiden bij de veranderingen”, klinkt het. “We zullen ons ook blijven inzetten voor de veiligheid en het welzijn van deelnemers aan onze lopende klinische ID&V-onderzoeken.”