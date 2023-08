Dries Mertens en Galatasaray plegen hold-up in Molde en doen goeie zaak voor Champions League-poules

Molde startte fel, Galatasaray sloom. Te sloom. Het was dan ook de thuisploeg die al vroeg op voorsprong kwam. Na een corner scoorde Martin Ellingsen met de perfecte kopbal: naar de grond en richting de verste hoek. 1-0 voor de Noren. Even later kwam Molde dicht bij de 2-0, maar Galatasaray-doelman Muslera hield het leer uit zijn doel.v

Halfweg de eerste helft kwam Galatasaray langszij. De Turken waren tot dan veruit de minste ploeg, maar lukten wel op 1-1. Met een vrije trap verschalkte Sergio Oliveira de doelman van Molde, dat tot dan eigenlijk de perfecte wedstrijd speelde. En vier minuten later viel zelfs de 1-2. Mauro Icardi, deze zomer overgekomen van PSG, zorgde ervoor dat Galatasaray met een gevleide voorsprong kon gaan rusten.

Gouden zaak

In de tweede helft kwam Molde verdiend weer op gelijke hoogte. Knudtzon had een goeie voorzet in huis, de volley van Kristoffer Haugen verdween via het hoofd van een Galatasaray-verdediger in doel. Meteen daarna werd Dries Mertens, die bijna een uur tussen de lijnen stond, naar de kant gehaald.

Lang leek de wedstrijd op een gelijkspel af te stevenen, maar dan sloegen de Turken in de blessuretijd genadeloos toe. In de slotminuut zette Fredrik Midtsjø - nota bene een Noor - op assist van Icardi de 2-3 op het bord. Een gouden zaak voor Galatasaray, dat eigenlijk de hele wedstrijd onder lag maar wel met een goeie uitgangspositie terug naar Turkije kan.