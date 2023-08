Oud-stafchef van Trump Mark Meadows vraagt rechter om zijn arrestatie te blokkeren

Mark Meadows was de stafchef van het Witte Huis toen Trump president was. — © REUTERS

Mark Meadows is vorige week samen met Donald Trump en 17 anderen aangeklaagd voor samenzwering om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de staat Georgia te proberen beïnvloeden, met name door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Meadows was aanwezig bij het beruchte telefoontje waarin Trump vroeg om genoeg stemmen te vinden om hem te laten winnen in Georgia.

De beklaagden kregen tot vrijdagmiddag 25 augustus de tijd om zich ‘over te geven’: ze moeten zich in de gevangenis in Atlanta aanbieden en er zich laten arresteren (om na de betaling van een borgsom weer voorlopig vrijgelaten te worden). Trumps voormalige advocaat John Eastman en verkiezingstoezichthouder Scott Hall hebben zich dinsdag al aangediend, Donald Trump gaat dat donderdag, in primetime, doen. Zijn voormalige stafchef Meadows verzet zich echter.

“Geen uitzonderingen”

Meadows heeft een aanvraag ingediend om de zaak naar een federale rechtbank over te hevelen en te laten seponeren. Hij argumenteert dat hij als federaal ambtenaar handelde en onschendbaar was. Een federale rechter zou op 28 augustus over de aanvraag oordelen. Ná de deadline voor zijn overgave dus.

Meadows vroeg aan de openbare aanklager in Georgia, Fani Willis, om uitstel voor zijn overgave tot na de uitspraak van de federale rechter. De aanklager heeft dat echter geweigerd.

“Ik sta geen enkele verlengingen toe. Ik gaf mensen twee weken de tijd om zich over te geven aan de rechtbank. Uw cliënt is niet anders dan elke andere strafrechtelijke beklaagde in dit rechtsgebied. De twee weken waren een enorme hoffelijkheid”, schreef Willis dinsdagochtend in een e-mail aan Meadows advocaat. Willis gaf ook aan dat als Meadows zichzelf tegen vrijdagmiddag niet aangeeft, hij zou worden gearresteerd. “Vrijdag om 12.30 uur zal ik arrestatiebevelen in het systeem invoeren.”

Daarom heeft Meadows’ advocaat dinsdag een spoedaanvraag ingediend bij de federale rechter om hem te laten beschermen tegen arrestatie door de autoriteiten in Georgia terwijl hij probeert de zaak te laten verplaatsen. “Helaas is de staat vastbesloten meneer Meadows zo snel mogelijk te onderwerpen aan een strafrechtelijk proces in Georgië en zonder rekening te houden met zijn lopende pogingen om de zaak voor de federale rechtbank te brengen”, aldus de advocaat van Meadows in de aanvraag. Hij wil dat de verplaatsing naar een federale rechtbank daarom zo snel mogelijk wordt goedgekeurd, of dat anders een verbod wordt uitgevaardigd voor Willis om Meadows te (laten) arresteren.

Ook Trump?

Ook de medebeklaagden Jeffrey Clark en David Shafer hebben een aanvraag ingediend om hun zaak naar een federale rechtbank te verplaatsen, en alvast Clark heeft maandag ook gevraagd dat zijn arrestatie in tussentijd geblokkeerd wordt. Naar verwachting zal ook Trumps advocatenteam proberen de zaak te laten verplaatsen naar een federale rechtbank omdat het zou gaan om acties in zijn hoedanigheid van president.