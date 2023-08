Trump in interview met Tucker Carlson: “Ze kunnen ook de verkiezing van 2024 van me stelen”

Carlson postte het interview op X, het vroegere Twtter, vlak voor de start van het Fox-debat. Een paar uur na de publicatie hadden al 83,6 mensen het interview gezien, of toch minstens erlangs gescrold of een fragment bekeken. In het naar verluidt vorige week opgenomen interview zei Trump dat het gesprek waarschijnlijke betere kijkcijfers zou behalen dan het debat van Carlsons ex-werkgever. Hij koos aan geen van de debatten deel te nemen.

Trump legde uit dat zo ver voorop staat in de peilingen dat hij geen zin heeft om zijn tijd te verdoen aan aangevallen worden door mensen “die niet eens kandidaat zouden moeten zijn voor het presidentschap” op een zender “die niet erg vriendelijk is”.

Volgens Trump is het voorbij voor zijn belangrijkste rivaal, Ron DeSantis. “Ik denk dat hij donezo is.” In een van zijn andere tegenkandidaten, zijn voormalige vicepresident Mike Pence, is Trump dan weer nog steeds ontgoocheld omdat die de bekrachtiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in 2020 niet tegenhield. Pence kreeg “heel slecht advies” en “RINOs” (Republicans In Name Only, of valse Republikeinen) zouden samengespannen hebben met de Democraten.

De voormalige president herhaalde in het interview zijn beweringen over de zogenaamde “gestolen verkiezing”. Gevraagd of hij gelooft dat ook de verkiezing van 2024 “gestolen” kan worden, antwoordde Trump bovendien: “Oh, dat zouden ze kunnen. Mitch McConnell probeerde senatoren me te doen impeachen.”

Burgeroorlog

Carlson vroeg Trump of het land op weg is naar een burgeroorlog, waarop de oud-president wees op de “passie” en “haat” van zijn aanhangers op 6 januari 2021, die na zijn toespraak over de “gestolen verkiezing” het Capitool bestormden waar Bidens overwinning werd bekrachtigd. “Er was liefde in dat publiek, er was liefde en eenheid. Ik heb nog nooit zo’n geestdrift, zo’n passie en zo’n liefde gezien, en ik heb tegelijk en van dezelfde mensen nog nooit zo’n haat gezien tegen wat ze ons land hebben aangedaan.”

Op de vraag of het tot een open conflict komt, zei Trump het niet te weten. “Er is een niveau van passie dat ik nog nooit gezien heb, er is een niveau van haat dat ik nog nooit gezien heb, en dat is waarschijnlijk een slechte combinatie.”

Trump zelf slaagt er naar eigen zeggen in om vrolijk te blijven ondanks de vier zaken waarin hij vervolgd wordt, omdat hij zo goed scoort in de peilingen. “Het betekent dat mensen het begrijpen. De mensen zien dat het bedrog is.”