Wagnersoldaten zweren wraak: “Houd je klaar, we komen eraan”

Huurlingen van Wagner hebben in een video gedreigd met een mars naar Moskou nadat blijkt dat Jevgeni Prigozjin overleden is bij een vliegtuig ongeluk in de buurt van de Russische hoofdstad.

In de video die de ronde doet op sociale media, suggereren de huurlingen dat Prigozjin zijn eigen dood in scène heeft gezet nadat een tweede vliegtuig, dat banden heeft met Wagner, op de vluchtarader al zigzaggend boven dezelfde regio werd gespot. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Wagner-baas dat doet. In 2019 werd hij al eens officieel doodverklaard in Afrika, tot hij plots weer opdook voor de invasie van Rusland in Oekraïne.

LEES OOK. Experts over de dood van Prigozjin: “Er is nog een ander scenario dan dat dit vanuit het Kremlin komt”

Nochtans bevestigde Rosaviatsia, de Russische luchtvaartautoriteit, gisterenavond dat de Russische huurlingenchef Jevgueni Prigozjin en Wagner-hoofdcommandant Dmitry Oetkin aan boord waren van het gecrashte vliegtuig. Als de dood van Prigozjin effectief waar zou zijn, beloofden de Wagnersoldaten dat er een “Mars van Gerechtigheid” zou georganiseerd worden. “Er wordt nu veel gepraat over wat de Wagner Group gaat doen. We kunnen je één ding vertellen. We gaan beginnen, maak je klaar voor ons”, klinkt het in de video.

Prigozjin was voorzichtiger geworden sinds hij precies twee maanden geleden een staatsgreep tegen het regime van Poetin leidde. Na de mislukking was hij gewaarschuwd dat zijn leven in gevaar was.

PORTRET. Hoe Jevgeni Prigozijn van een hotdogverkoper uitgroeide tot een hoofdrolspeler in de oorlog