Dode en 500 woningen vernield door storm Franklin in Dominicaanse Republiek

In de Dominicaanse Republiek is minstens één dode gevallen en zijn meer dan 500 woningen vernield nu storm Franklin aan land is gegaan. Dat melden de autoriteiten, die code rood afkondigden voor 25 van de 32 provincies in het land.

De tropische storm veroorzaakt hevige regen en overstromingen in het land. Woensdagochtend liepen de windsnelheden volgens het Amerikaanse orkaancentrum NHC op tot 85 kilometer per uur in havenstad Barahona, aan de zuidkust van Caraïbische land. Later werden nog windsnelheden tot 65 kilometer per uur verwacht aan de noordkust.

In de stad Cristóbal verdronk een man die probeerde een rivier over te zwemmen, aldus de directeur van het centrum voor noodoperaties Juan Manuel Mendez tijdens een persconferentie. Woensdagavond waren al 547 woningen beschadigd, 351 mensen moesten elders onderdak zoeken. Meer dan 340.000 huishoudens zaten zonder stroom.

Satellietfoto van de tropische storm boven de Caraïben — © AP

Het ergste is ondertussen voorbij, maar het zal de komende uren nog blijven regenen, meldt de weerdienst van het land. President Luis Abinader beval een terugkeer naar het normale leven vanaf donderdag: “De scholen en alle commerciële en industriële activiteiten moeten weer open zijn.”

Ook Haïti had te kampen met hevige regen. Er zijn aanvankelijk nog geen berichten over schade in het land, dat erg kwetsbaar is voor natuurrampen en de gevolgen van de klimaatopwarming.

De NHC kondigde ook een stormwaarschuwing af voor de Turks- en Caicoseilanden. Franklin wint mogelijk opnieuw aan kracht boven de zee en tegen zaterdag bijna de kracht van een orkaan kunnen bereiken boven de zuidwestelijke Atlantische Oceaan.