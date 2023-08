Australische schooldirectrice krijgt vijftien jaar cel voor verkrachting leerlingen

Een voormalige Australische schooldirectrice is donderdag veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van een aantal van haar leerlingen. Vijftien jaar geleden probeerde ze aan haar arrestatie te ontlopen door te vluchten naar Israël.

Malka Leifer, een voormalige godsdienstlerares en directeur van een ultraorthodox-joodse school in Melbourne, werd in april al schuldig bevonden aan achttien aanklachten. Zo zou ze tussen 2004 en 2007 onder meer een leerlinge bij haar thuis hebben verkracht. Ook diens zus werd slachtoffer van de directrice tijdens een schoolreis.

Nog volgens de aanklacht verkrachtte Leifer in 2006 een leerlinge die ze had uitgenodigd om te blijven slapen in het kader van een soort etiquetteles voor het huwelijk. “Het zal je helpen tijdens je huwelijksnacht”, zou de vrouw hebben gezegd, alvorens haar te verkrachten.

“Niet alleen voor ons”

Rechter Mark Gamble uit Melbourne heeft haar donderdag vijftien jaar gevangenisstraf opgelegd, omdat haar “verraderlijke misdaad” de twee zussen voor het leven had getekend. Hij voegde toe dat Leifer “een ernstige zedendelinquent” was “die grove onverschilligheid had getoond tegenover haar slachtoffers”.

Leifer, moeder van acht kinderen, vluchtte naar Israël toen in 2008 roddels over haar misdaden de ronde deden. Met de dubbele Israëlische en Australische nationaliteit vocht ze met hand en tand om haar uitlevering te voorkomen, maar in 2021 werd ze uitgeleverd.

Een aantal slachtoffers woonde de rechtszaak bij. De twee zussen reageerden opgetogen na de uitspraak. “We zijn hier vandaag omdat we nooit hebben opgegeven. Deze strijd is niet alleen voor ons geweest. We laten zien dat de stemmen van de overlevenden niet tot zwijgen worden gebracht, ongeacht de obstakels”, klonk het.