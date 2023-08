China schort import van zeeproducten uit Japan op

China gaat de import van alle zeeproducten uit Japan opschorten. Dat is donderdag door de Chinese douane meegedeeld. De beslissing is een gevolg van de controversiële lozing van water uit de Japanse kerncentrale van Fukushima in de Stille Oceaan.

De invoer van Japanse vis en zeevruchten wordt stopgezet met het oog op de voedselveiligheid, zo staat in de mededeling van de douane. De bedoeling is om “het risico op radioactieve besmetting als gevolg van het lozen van besmet water in zee te voorkomen”.

LEES OOK. Japan begonnen met nucleair afvalwater te lozen Stille Oceaan

Japan wil in totaal 1,3 miljoen kubieke meter afvalwater lozen dat is opgeslagen in de kerncentrale van Fukushima. Het gaat om regenwater, grondwater en water dat nodig is om de kernen van de reactoren te koelen die zijn ingestort na de tsunami van maart 2011. Het proces dat volgens Japan noodzakelijk is omdat de tanks van de kerncentrale bijna hun maximumcapaciteit bereiken, zal duren tot de jaren 2050.

Eerder stelde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat de lozing van het koelwater van de kerncentrale van Fukushima veilig is en slechts “verwaarloosbare” gevolgen voor de omgeving zal hebben. Het water wordt zo verdund dat de radioacitiviteit niet stijgt boven 1.500 becquerel per liter, wat veel lager ligt dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor drinkwater.

LEES OOK. Tiental arrestaties in Seoel voor binnendringen in Japanse ambassade uit protest tegen lozing nucleair afvalwater