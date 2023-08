‘Boevenfoto’ vrijgegeven na arrestatie Rudy Giuliani in Georgia, Donald Trump vandaag op de foto

“Deze inverdenkingstelling is een parodie van het gerecht”, verklaarde Giuliani toen hij de gevangenis van Fulton County weer verliet nadat hij zich officieel had aangemeld. Hij kon op borgtocht meteen weer vertrekken. Ook werden zijn persoonlijke gegevens verzameld en politiefoto’s gemaakt.

“Dit is niet alleen een aanval tegen mij en president Trump, maar ook tegen het Amerikaanse volk”, zei hij aan de pers. Aanklager van Fulton County “Fani Willis zal de Amerikaanse geschiedenis ingaan als zij die een van de zwaarste aanvallen uitvoerden tegen de Amerikaanse Grondwet”.

© REUTERS

Giuliani en Trump werden samen met zeventien anderen aangeklaagd omdat ze de verkiezingsuitslag in Georgia zouden hebben willen beïnvloeden. Trump verloor in die staat maar met ruim 11.000 stemmen van zijn tegenstander Joe Biden. Giuliani noemt de aanklachten een “criminalisering” van de vrijheid van meningsuiting rond verkiezingsgeschillen.

De negentien hebben tot vrijdag om zich beschikbaar te stellen voor de lokale autoriteiten in Atlanta. Woensdagochtend meldden zes andere verdachten zich al in de gevangenis van Fulton County.

“Behandeld als ieder andere verdachte”

Donald Trump liet weten zich donderdag te melden in Atlanta. De lokale sheriff verklaarde dat de oud-president “als ieder andere verdachte” zal worden behandeld. Volgens een oud-directeur van het cellencomplex aan de rand van Atlanta betekent dit dat Trump wordt gefouilleerd, een medisch onderzoek krijgt, net als een intakegesprek, waarna de foto volgt. De vraag is of de Secret Service, die Trump beveiligt, dit alles zal toestaan.

© REUTERS

Trump mag na de formaliteiten vertrekken, nadat eerder de borgsom op 200.000 dollar was gezet. Op sociale media trok hij van leer tegen de gang van zaken. De Republikein blijft beweren dat de presidentsverkiezingen van 2020 gestolen zijn. Hij noemt zichzelf en andere verdachten “dappere Amerikaanse patriotten” die straks in de rechtbank kunnen laten zien dat de stembusgang doorgestoken kaart was.

Bewakingsbeelden gewist

Naast Georgia lopen er strafzaken in New York, Washington DC en Florida. Ook daar moest Trump zich eerder melden. In de zaak in Florida, die draait om achtergehouden staatsgeheimen, heeft een medeverdachte een belastende verklaring afgelegd. Volgens deze IT-specialist in Trumps Mar-a-lago-resort zijn er pogingen geweest om beelden van bewakingscamera’s te wissen waarop te zien was dat dozen met documenten werden verplaatst voorafgaand aan de FBI-inval. Eerder ontkende de man dat.