Aantal leerlingen in Franstalig onderwijs dat voor Nederlands kiest blijft dalen

Slechts 47,5 procent van de Franstalige leerlingen in Wallonië en Brussel kiest in het middelbaar voor Nederlands als eerste ‘moderne taal’. Dat blijkt uit cijfers van het Franstalig onderwijs waarover La Libre Belgique donderdag schrijft.

In totaal gaat het om 121.300 leerlingen uit het middelbaar onderwijs die bij de start van het (vorig) schooljaar 2022-2023 hebben gekozen voor Nederlands. Dat zijn er 318 minder dan het jaar daarvoor.

Het aantal kinderen in Wallonië dat als eerste moderne taal voor Nederlands kiest is gezakt onder de grens van 60.000, in Brussel gaat het om meer dan 63.000 leerlingen. Nederlands is in Brussel een verplicht vak vanaf het derde leerjaar in het lager onderwijs.

Nederlands niet verplicht

Het aantal Franstalige leerlingen dat voor Nederlands kiest als eerste moderne taal blijft maar zakken: in het schooljaar 2021-2022 ging het om 48,5 procent. Op een jaar tijd gaat het dus om een daling met een procentpunt.

Steeds meer leerlingen kiezen voor Engels als eerste taal in het middelbaar: meer dan 51 procent. In Wallonië is, op enkele uitzonderingen na, Nederlands geen verplicht vak. De leerlingen kunnen vanaf het vijfde leerjaar ook kiezen voor Duits of Engels als eerste moderne taal.