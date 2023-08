Rusland verlengt hechtenis van Amerikaanse journalist

Een rechtbank in Moskou heeft donderdag de voorlopige hechtenis van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, die eind maart in Rusland werd gearresteerd op beschuldiging van spionage, met drie maanden verlengd.

“De hechtenis is met drie maanden verlengd tot 30 november”, zei de persdienst van de rechtbank Lefortovski in de Russische hoofdstad in een persbericht.

Gershkovich, journalist bij The Wall Street Journal, werd op 29 maart opgepakt door de Russische veiligheidsdiensten tijdens een reportage in Jekaterinenburg in de Oeral. De 31-jarige wordt beschuldigd van spionage, wat in alle toonaarden wordt ontkend door hemzelf, zijn vrienden en familie, zijn krant en de Amerikaanse regering.

Rusland heeft nooit de aantijgingen onderbouwd, of bewijslast aangedragen. De hele procedure is als geheim geklasseerd. De hechtenis vindt plaats tegen de achtergrond van de grote diplomatieke spanningen tussen Washington en Moskou rondom de oorlog in Oekraïne. De Amerikanen geven omvangrijke militaire en financiële steun aan de prowesterse regering in Kiev.

De hechtenis van een geaccrediteerde buitenlandse journalist is niet meer gebeurd sinds het tijdperk van de Sovjet-Unie.