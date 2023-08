Opnieuw dodelijke schietpartij in Franse Nîmes

In het Franse Nîmes is een achttienjarige man doodgeschoten, vermoedelijk in het kader van een drugsdeal. Dat meldt het parket. Eerder deze week werd daar ook al een tienjarige jongen gedood door een kogel.

De hulpdiensten werden kort voor 4.00 uur gebeld en vonden de jongeman, gewond aan de buik en levenloos, in een straat in de wijk Pissevin, aldus het openbaar ministerie. Volgens een politiebron werden op de grond kogelhulzen van twee verschillende kalibers gevonden.

Het slachtoffer, “bekend bij politie en justitie”, komt uit een stad buiten Nîmes, aldus de aanklager in een persbericht. Hij voegde eraan toe dat de gerechtelijke politie van Montpellier “op de hoogte was gebracht van de feiten van moord in een context van een georganiseerde bende”.

Het was in Pissevin, waar het armoedecijfer piekt op meer dan zeventig procent en waar de drugshandel floreert, dat een tienjarig kind maandagavond stierf toen de auto van zijn oom per ongeluk het doelwit was van schutters. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft later op de dag een vergadering gepland over de situatie in de streek en gaat morgen/vrijdag ter plaatse.