Lionel Messi spreekt over vertrek bij PSG, vreugde in Miami en zijn toekomst: “Hier geniet ik terug dagelijks van het leven als voetballer, dat was in Parijs niet zo”

Lionel Messi voelt zich erg goed in Miami. Dat zie je op het veld aan zijn glimlach en de vreugde, maar dat spreekt de Argentijn nu zelf ook uit. In een interview met Apple TV + praat de wereldkampioen over zijn vertrek bij Paris Saint-Germain, het plezier dat hij terugvond in Miami en over zijn toekomst. “Ik wil nog niet stoppen.”

Aan stoppen denkt hij absoluut nog niet op z’n 36e, dat maakte Lionel Messi in het interview snel duidelijk. “Ik denk nog niet aan mijn pensioen. Ik wil het beste maken van de tijd die ik nog heb in het voetbal”, aldus de aanvoerder van Inter Miami. “Ik hou van spelen, op het veld zijn met de bal, wedstrijden spelen en trainen,” voegde hij eraan toe.

“Ik weet niet hoe lang ik nog zal spelen, maar ik ga proberen er zo lang mogelijk van te genieten, zo lang ik gezond ben, en dan zien we wel. Het belangrijkste is om het beste te maken van wat er over is, of het nu veel of weinig is. Je moet het beste maken van elk moment, want het komt niet meer terug en ik wil nergens spijt van hebben.”

PSG

Zo heeft Messi zeker geen spijt van zijn keuze om naar Inter Miami te trekken. Integendeel, hij voelt zich er veel beter dan in Parijs. Hij herhaalde ook dat familieredenen meespeelden in zijn keuze om naar Florida te trekken. “We hebben twee moeilijke jaren doorgebracht in Parijs. De waarheid is dat het niet goed ging, we hadden het moeilijk,” zei de Argentijn. “Nu is het is een beetje alsof we teruggaan naar het leven dat we hadden in Barcelona: Het dagelijkse leven appreciëren, samen met de kinderen, in een gezin dat het goed doet. Ik geniet ook weer dagelijks van het voetballen, wat voorheen niet het geval was. Nu er wat tijd voorbij is, kan ik zeggen dat we gelijk hadden toen we zeiden dat Miami de juiste plek was om naartoe te gaan,” aldus Messi over zijn overstap naar de Verenigde Staten.