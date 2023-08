Zevenjarig jongetje krijgt Iron Man-prothese cadeau van weldoener

Move over Robert Downey Jr., want er is een nieuwe Iron Man. De Britse Louie Morgan-Kemp (7) uit Cambridgeshire is in de wolken door zijn nieuwe armprothese. Louie werd zonder rechterhand geboren, maar heeft nu een echte “robotarm”. Die heeft hij bovendien niet zelf moeten betalen, want de 73-jarige weldoener Billy Nixon wilde het volledige bedrag van £13.000, zo’n 15.000 euro, voor Louie betalen, nadat hij zijn verhaal in de krant las.