De ‘held van Brussel-Zuid’ reageert: “Ik kon haar toch niet laten sterven voor mijn ogen”

De man die in een druk gedeeld filmpje met gevaar voor eigen leven een vrouw in veiligheid bracht in Brussel-Zuid, blijkt een twintiger uit Algerije. Abderraouf, Abdel voor de vrienden, reageert opgelucht wanneer hij zijn verhaal doet in de Franstalige krant La Capitale. “Ik aarzelde niet toen ik die vrouw zag en sprong op de sporen.”

Op de beelden is te zien dat een vrouw radeloos op de sporen staat, waarna een jongeman zelf op de sporen springt, de vrouw oppakt en haar in veiligheid brengt op het perron. “Ik stond die dag te wachten op de trein naar Luik, waar ik bij een vriend logeer”, zegt de 25-jarige man.

“Het was erg druk toen er plots werd geschreeuwd en ik een vrouw op de treinsporen zag. Een andere vrouw riep dat de trein binnen twee minuten zou aankomen”, getuigt hij. “Ik kon toch niet zomaar iemand voor mijn ogen zien sterven, terwijl ik dat zou kunnen voorkomen. Ik aarzelde niet, gaf mijn tas aan een vriend en sprong op de sporen.”

Volgens Abdel wilde de vrouw niet gered worden. “Maar ik heb haar meegenomen en haar op het perron gezet”, legt hij uit. Na zijn reddingsactie hield Abdel de vrouw aan de praat tot de aankomst van de hulpdiensten, want ze was volgens hem van plan om terug te keren naar de treinsporen. “Ik kon haar tegenhouden. Ze vertelde me over haar familiale problemen en dat ze alleen nog haar hond had.” Al snel waren de veiligheidsagenten ter plaatse, gevolgd door de politie. “Die zeiden dat ik kon vertrekken en ontfermden zich over de vrouw.”

Op zoek naar werk

Een andere reiziger filmde het gebeuren, waarna de video de voorbije dagen volop gedeeld werd op sociale media. “Ik kreeg veel mooie reacties van mensen die ik ken in Frankrijk, Marokko en Algerije”, zegt de twintiger. “Dat is leuk, maar ik ben bovenal blij dat deze vrouw nog leeft.”

Abdel woonde enkele jaren samen met zijn ouders in Frankrijk en was er als bezorger aan de slag, vooraleer hij enkele weken geleden naar ons land kwam na een relatiebreuk. “Ik verblijf momenteel bij een vriend in Luik”, zegt de man met Algerijnse roots, die een opleiding volgde om bakker te worden. “Ik kom nu bijna elke dag naar Brussel, op zoek naar werk.”

Of hij een beloning zou aanvaarden voor zijn heldendaad? “Ik heb me laten leiden door menselijke overwegingen, maar ik zou niet nee zeggen als dit mij kan helpen om mijn leven te veranderen.”

“We hebben het filmpje ook gezien en zijn blij dat het goed is afgelopen”, luidde het eerder al bij de NMBS. “Maar toch kunnen we iedereen alleen maar afraden om zoiets te doen. Door die actie heeft die jongeman ook zijn eigen leven in gevaar gebracht. Het was veel beter geweest om te bellen naar het noodnummer van Securail, 0800-302.30. Die hadden dan het treinverkeer kunnen stilleggen en veilig kunnen ingrijpen.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.