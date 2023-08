Hevig onweer zorgt voor bijzonder weerfenomeen in Frankrijk: ook bij ons onstuimig weer voorspeld, KMI kondigt code geel af

Op de beelden is te zien hoe een donker wolkendeken met daarin een stevig onweer over Frankrijk trekt. Het gaat om een rolwolk of ‘cumulonimbus arcus’, een lage en cilindervormige wolk die wordt gelinkt aan onweersbuien. Een rolwolk ontstaat wanneer koudere lucht in aanraking komt met warmere lucht aan het aardoppervlak. “Dit systeem is op dit moment op weg naar ons land”, klinkt het bij NoodweerBenelux.

Donderdagvoormiddag blijft het op de meeste plaatsen nog droog, maar vanaf de Franse grens neemt de bewolking stilaan toe en in de loop van de dag krijgen de meeste streken te maken met hevige onweersbuien, vooral na de middag. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd, rukwinden en hagel, bij minima tussen 15 en 19 graden. Het KMI vaardigt code geel uit voor alle provincies en volgt de situatie op de voet. Het kan zijn dat het KMI voor sommige provincies opschaalt naar code oranje.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft ook tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd. Daar kan je terecht voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, maar waarbij geen sprake is van levensbedreigende situaties.

Donderdagavond is het tijdelijk droger met opklaringen, maar later in de avond of volgende nacht ontstaan er opnieuw buien die lokaal stevig zijn met onweer en kans op hagel en rukwinden.

Vrijdag krijgen we afwisselend opklaringen en zwaarbewolkte perioden, met opnieuw buien, die lokaal fel kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. In de loop van de namiddag zou het vanaf het zuidwesten droger moeten worden met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 19 en 23 of lokaal 24 graden. De wind waait eerst meestal zwak, maar later matig uit zuidwest tot west. Aan zee komt de wind vaak uit noordwest tot noord.