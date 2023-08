Treinverkeer op twee lijnen onderbroken na persoonsaanrijding

Tussen Leuven en Haacht en tussen Kortrijk en Poperinge is het treinverkeer donderdagmiddag onderbroken. In beide gevallen komt het door een persoonsaanrijding.

Het treinverkeer is onderbroken tussen Leuven en Haacht, als gevolg van een persoonsaanrijding in Wijgmaal. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. Hoe lang de onderbreking nog zal duren, is niet bekend.

Ook tussen Kortrijk en Poperinge is het treinverkeer onderbroken als gevolg van een persoonsaanrijding in Wevelgem. Dat meldt Infrabel donderdag. Reizigers worden aangeraden om de routeplanner van NMBS te raadplegen.De omstandigheden van de aanrijding zijn voorlopig onduidelijk. Reizigers die de trein willen nemen, worden aangeraden om de routeplanner van NMBS te gebruiken; Hoe lang de hinder precies zal duren, is nog niet bekend.