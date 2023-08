1.400 omwonenden Nederlandse Tata Steel-fabriek stappen naar rechter wegens gezondheidsschade

De omwonenden, die zich verenigd hebben in de stichting FrisseWind.nu, hebben de fabriek aansprakelijk gesteld. Dat is een noodzakelijke procedure voordat ze naar de rechter kunnen stappen voor de schadeclaim.

“Rond de fabriek wonen jonge gezinnen, kinderen, in totaal bijna 50.000 mensen die dagelijks last hebben van de uitstoot. Omwonenden kregen bijvoorbeeld bronchitis of kanker. Sommige mensen willen weg uit het gebied maar hebben daar de middelen niet voor”, zegt Jaap Venniker, bestuurslid van FrisseWind.nu.

“Moet het voelen in de portemonee”

Tata heeft nu enkele weken de tijd om met FrisseWind.nu te gaan praten. “De kans dat ze dat gaan doen, schatten wij echter niet heel groot in. Dan staat de gang naar de rechter open”, zegt Venniker. Hij wil geen uitspraken doen over de hoogte van de schadevergoeding, en dus ook niet over het totale bedrag dat het bedrijf zou moeten betalen als de claim wordt toegewezen, “maar Tata moet het wel kunnen voelen in de portemonnee”.

In een reactie zegt Tata Steel dat er al verschillende maatregelen worden genomen om de uitstoot en de hinder te verminderen.