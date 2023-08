Net nu de Gouden Generatie op zijn laatste benen loopt, lijkt een nieuwe generatie Belgische voetballers op te staan. Met Roméo Lavia (19), Jérémy Doku (21) en Loïs Openda (23) zijn drie van de tien duurste spelers deze zomer van 23 jaar of jonger Belgen - geen enkel land doet beter. Dat is ons land zelfs in de advent van de Gouden Generatie nooit gelukt.