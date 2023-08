‘Architect’ Frederik D’Hollander verkeert met Zulte Waregem nog in opbouwfase: “We mogen wel niet nodeloos punten morsen”

In de nasleep van de eerste competitiezege op bezoek bij Beerschot is er van euforie geen sprake bij Zulte Waregem. “De groep is nog niet compleet, dat zal nog wel duren tot september. Ik houd me bezig met de aanwezige spelers en niet met speculaties”, zegt coach Frederik D’Hollander.

Drie op zes staat er te lezen op het tussentijds rapport van Zulte Waregem en dat geeft de Essevee-burger toch wat moed, beseft ook Frederik D’Hollander. “Na Beerschot mag je gerust spreken van een opluchting, want je weet dat er hier toch wat druk op de ketel zit. Na die valse noot op de eerste speeldag tegen Francs Borains was het toch fijn om meteen terug te slaan. We knokten terug en dan is het mooi om die drie punten op zak te steken. Na een degradatie is het nooit makkelijk, maar we hebben vorige week een goed signaal afgegeven. Ik vind Beerschot trouwens echt een sterk team. Het is dan ook een opsteker om daar te gaan winnen.”

© blg

D’Hollander beseft donders goed dat er nog wel wat werk op de plank ligt aan de Gaverbeek. “De groep is nog niet compleet, en dat zal ook nog wel duren tot september. Ik houd me bezig met de aanwezige spelers en waag me niet aan speculaties. Ik kan je ook niet beloven dat we volgende week nog met dezelfde jongens werken. De spelersgroep gaat daar echter prima mee om. Tijdens de voorbereiding verlieten enkele jongens de club, maar zij zaten dan ook duidelijk met een transfer in het achterhoofd. Nu, dat is altijd wel zo tijdens een voorbereiding. De club moet vooral geduld hebben, want nu zijn we nog aan het bouwen. Natuurlijk is er veel druk, want iedereen wil dolgraag meteen terug naar 1A, maar in september zullen de kaarten wel duidelijk liggen. Intussen moeten we de nodige punten pakken.”

Seraing geen hapje

D’Hollander maakt zich sterk dat zijn spelersgroep klaar is voor de zware uitdaging die hen te wachten staat. “We moeten rustig blijven en vooral niet nodeloos punten morsen. Al ervaren bepaalde jongens natuurlijk de druk en zullen onze jonge kerels ook nog wel eens foutjes maken”, aldus nog de Essevee-coach, die in alle rust toewerkt naar de partij van vrijdagavond op bezoek bij Seraing. “Seraing is een ploeg waar je moeilijk een beeld van kunt krijgen. Op de eerste speeldag speelden zij lange tijd met tien en vorige week viel Beveren al snel met tien. Wij zullen ook nu weer de favoriet zijn die het spel moet maken, want elke week zal de tegenstander ons opwachten. Toch moet je je soms aanpassen, dat hebben we tegen Beerschot ook gedaan. Op Seraing moet je ook rekening houden met de omstandigheden. Ik toonde de spelers al een foto van de lege tribunes en ook de grasmat is er niet bepaald een bondgenoot voor ons, maar daar moet je als spelersgroep ook mee kunnen omgaan.”