Voetbalbond wil nog deze week nieuwe coach voor Jonge Duivels: Glen De Boeck en Karel Geraerts in de running

Eén van de kandidaten die de voorbije weken op gesprek mochten komen in Tubize is Glen De Boeck. Ook Karel Geraerts, deze zomer ontslagen bij Union, werd gepolst. Intern solliciteerde ook Thomas Buffel, tot voor kort assistent van Mathijssen, voor de job. De voetbalbond hoopt nog voor het eind van deze week een nieuwe trainer te kunnen aankondigen.

Karel Geraerts. — © BELGA

In afwachting van de nieuwe bondscoach werd er wel al een voorselectie voor de komende interlandperiode gemaakt. Een aantal jongens van de vorige generatie komen door hun leeftijd niet meer in aanmerking. Met Ibe Hautekiet (Standard), Christiaan Ravych (Cercle Brugge) en Thibo Baeten (Go Ahead Eagles) zitten er een paar jongens in de voorselectie die straks hun debuut kunnen maken voor de beloften.

Wie – tot onze verbazing – niet betrokken werd bij het samenstellen van de voorselectie zijn assistenten Buffel en Olivier Deschacht. Zij kregen in tegenstelling tot Mathijssen en doelmannentrainer Filip De Wilde geen C4 na het EK omdat zij geen vast contract hebben. Of hun verhaal bij de beloften nog een vervolg krijgt, hangt dus af van wie de nieuwe bondscoach wordt.