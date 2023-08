Denzel De Roeve en Club NXT zullen in Geel op hun best moeten zijn om revelatie Jong Genk te verrassen: “Het zijn altijd plezante matchen tussen ons”

Na de twee traditieclubs Lierse en Lommel neemt Club NXT het vrijdagavond voor het eerst dit seizoen op tegen een ander U23-team. In Geel gaat de ploeg van Nicky Hayen op bezoek bij Jong Genk. Denzel De Roeve is als rechtsachter een vaste waarde geworden in de Challenger Pro League.

Het project Club NXT blijft inspireren. In navolging van Club in Roeselare met The Nest vond Jong Genk een passende thuishaven in Geel. Gedaan dus met die akelige matchen in een lege en kille Cegeka Arena. Jong Genk miste er de start niet, want de jonge Limburgers klopten op de eerste speeldag met Beveren al een van de titelfavorieten en blikten vorig weekend nieuwkomer Francs Borains in met 2-5. Club NXT won op de openingsspeeldag met 3-2 van Lierse, maar verloor vorige vrijdag in de toegevoegde tijd tegen een dartel Lommel. “Een zure nederlaag”, zei Denzel De Roeve. “Zo nog het deksel op de neus krijgen, deed behoorlijk pijn. Nu, Lommel investeerde veel en is echt wel een goede ploeg.”

In de eerste twee matchen slaagde Nicky Hayen er telkens in om een goede organisatie neer te zetten. Club NXT gaf weinig weg, het meeste gevaar volgde uit afstandsschoten. Zelf kon Club niet veel creëren in Lommel, maar volgens De Roeve is dat geen reden tot paniek. Een resultaat neerzetten tegen Genk is nu de opdracht. “Genk had het vorig seizoen soms moeilijk, maar ook zij zijn gegroeid in hun rol. Kijk maar naar hun competitiestart. Genk staat voor een goede jeugdopleiding en dat laten ze nu ook zien. Het zijn altijd plezante matchen tussen ons. Ik kijk er ook naar uit om in Geel te spelen, want voetballen in zo’n grote kale burcht is niet aangenaam. Het is sowieso leuker en motiverender als er wat volk zit en wat sfeer is. Dat is ook allemaal goed voor mijn ontwikkeling en die van onze kern. Veel jongens konden via Club NXT al de stap zetten naar de A-kern en dat is ieders ambitie.”

Polyvalent

Ook al staat de opleiding centraal, Club NXT speelt profvoetbal en dus moet de U23-ploeg wel degelijk resultaten neerzetten. Iedereen droomt van even goed doen als vorig seizoen, maar een derde plaats lijkt met deze piepjonge ploeg geen haalbare kaart. Bovendien onderschatten de andere clubs de beloftenploegen niet langer. “Ergens merk je wel dat die clubs nu beseffen dat wij ook voor een resultaat spelen, beslissend kunnen zijn en ze punten afpakken”, aldus De Roeve.

De 19-jarige Oost-Vlaming draait voor het tweede opeenvolgende seizoen mee in de Challenger Pro League. Nu is hij als rechtsachter een vaste waarde bij Club NXT. De Roeve speelde tot 2015 in de jeugd van Aalst. Nadien doorliep hij de jeugdreeksen van Club. “Ik ben begonnen als middenvelder, maar ben van nature nogal polyvalent en heb eigenlijk al overal gestaan. Doorgaans op rechts en de laatste jaren vooral als rechterflankverdediger. Rechts geniet ook mijn voorkeur, maar als het moet, kan ik wel eens depanneren op links.”