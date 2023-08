Nieuwe staatsbon is ongezien succes: teller staat al op bijna 1 miljard euro, website ligt tijdlang plat

De nieuwe staatsbon is op weg om op dag één al om en nabij de 2 miljard uit de markt te halen. Om 14.45 uur had de overheid via haar website al voor 827 miljoen toezeggingen, afkomstig van 23.553 inschrijvers. Door de grote interesse ligt de website van de staatsbon plat, als gevolg van technische problemen.

Dat u vanaf vandaag kunt intekenen op de nieuwe staatsbon, die netto 2,81 procent opbrengt, is niemand ontgaan. De staatsbon is op dag één een nooit gezien succes. Om kwart voor drie stond de teller op de website van de overheid op 827 miljoen toezeggingen. Maar toen kreeg de website met technische problemen te maken.

Wanneer die opgelost zouden zijn, is niet duidelijk. Spaarders kunnen ook bij 13 banken inschrijven. Bij vorige plaatsingen haalde de rechtstreekse inschrijving bij het Federaal Agentschap van de Schuld (www.destaatsbons.be) een marktaandeel van 20 procent. Mogelijk ligt het marktaandeel vandaag nog aanzienlijk hoger.

Volgens Jean Deboutte, de topman van het Agentschap van de Schuld, neemt de staatsbon een veel snellere start dan de Leterme-bon in 2011. Toen werd de eerste dagen maar een paar honderd miljoen opgehaald en werd dat naar het eind toe 1,5 miljard per dag. “Het zou kunnen dat het nu omgekeerd is. Dat we heel snel starten en dat het straks rustiger wordt. We kunnen niet verwachten dat het zeven dagen lang zo hard zal gaan”, zegt Deboutte.

Verschillende ‘retailbanken’ zoals Argenta, Axa Bank en Beobank reageren met eigen defensieve promotiecampagnes en bieden brutorentes van meer dan 4 procent op één jaar aan. Doordat op hun intrest twee keer zoveel belasting wordt geïnd dan op de staatsbon van één jaar, betekent dit voor de particulier netto eenzelfde rendement als bij de staatsbon. Beobank biedt zelfs een paar basispunten meer of 2,84 procent netto.

“Ook van de banken horen we dat het vlot gaat. Over hun cijfers weten we morgen meer. Ondanks het grote succes moet niemand zich haasten: we doen geen vervroegde afsluiting van de inschrijving op de staatsbon.”

Onder de inschrijvers zijn mensen van alle leeftijden, de belangstelling is opvallend breed, stelt Deboutte. Opvallend is het hoge bedrag per inschrijver. De teller daar staat voorlopig op 35.112 euro. Dat wil zeggen dat sommigen mensen een belangrijk deel van hun spaarboekje overhevelen naar de staatsbon, terwijl het toch een ander product is. Bij het spaarboekje is het geld op elk moment opvraagbaar. Iets wat de banken nu ondervinden.