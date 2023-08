Asielachterstand loopt op tot nieuw record in het Verenigd Koninkrijk

De asielachterstand in het Verenigd Koninkrijk is opgelopen tot een nieuw record, zo bericht het Britse persagentschap PA Media. Met 80 procent van de mensen die al langer dan zes maanden wachten op een eerste beslissing over hun asielaanvraag, gaat het om de grootste achterstand sinds het begin van de huidige metingen in 2010.

Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken wachtten meer dan 175.000 mensen op het einde van juni een eerste beslissing af. In juni vorig jaar ging het om 122.213 personen, wat betekent dat de achterstand afgelopen jaar met 44 procent is toegenomen.

Daarnaast is ook het aantal mensen dat langer dan zes maanden moet wachten op een eerste besluit gestegen met 57 procent. In 2022 ging het om iets meer dan 89.000 asielaanvragers, tegenover bijna 140.000 dit jaar.

De Britse premier Rishi Sunak heeft beloofd om de aanvragen die meer dan een jaar geleden werden ingediend, weg te werken tegen eind 2023. Maar dat doel is nog veraf. Wel zeggen de diensten dat er de laatste tijd een inhaalbeweging aan de gang is. Zo is er ook meer personeel aan de slag.

Opvallend is daarnaast dat het in 71 procent van de eerste beslissingen over asielaanvragen dit jaar ging over toekenningen van de vluchtelingenstatus of humanitaire bescherming. Dat is “aanzienlijk hoger” dan in de jaren voor de coronapandemie, toen ongeveer een derde van de initiële beslissingen zo’n toekenning was, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De ngo Refugee Action pleit ervoor om asielzoekers toestemming te geven om te blijven in het Verenigd Koninkrijk als ze meer dan een jaar op een eerste beslissing over hun dossier moeten wachten. Volgens Rachel Goodall van de organisatie is de achterstand het “product van het vijandige klimaat van de regering” en veroorzaakt het enorm veel leed bij vluchtelingen die gewoon verder willen met hun leven.