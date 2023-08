Benjamin Dalle haalt uit naar Brusselse regering over aanpak overlast in treinstations: “Een stuitend vertoon van onmacht”

Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) haalt fors uit naar de Brusselse regering, en in het bijzonder naar minister-president Rudi Vervoort (PS), over de aanpak van de criminaliteit aan de Brusselse treinstations. Hij verwijt Vervoort zijn paraplu open te trekken in de hoop dat andere niveaus de problemen wel zullen aanpakken, terwijl Brussel zelf net heel wat bevoegdheden daarvoor in handen heeft.

Het probleem van het druggebruik en de criminaliteit aan de stations staat sinds kort bovenaan de agenda. Dalle is niet de eerste die daarbij kritiek heeft op de houding van de Brusselse regeringsleider, maar de uithaal klinkt behoorlijk scherp. “Een Brusselse regering die uitblinkt in afwezigheid, met de minister-president op kop”, luidt het. “Een stuitend vertoon van onmacht.”

Met dat laatste doelt Dalle op het initiatief van premier Alexander De Croo (Open VLD) om zelf een coördinerende rol te spelen en de verschillende actoren rond de tafel te verzamelen. Dat moet voorkomen dat de verschillende beleidsniveaus de hete aardappel naar elkaar doorschuiven, zonder de problemen aan te pakken. Vervoort reageerde “opgelucht” op dat initiatief.

“Is Vervoort vergeten dat de minister-president sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid? Elke keer horen we dat Brussel maar wat graag een volwaardig gewest wil zijn, une région à part entière (...). Als puntje bij paaltje komt, blijkt deze regering niet bij machte levensgrote problemen in het gewest bij de wortel aan te pakken. De Brusselse regering is als een wielrenner die graag wil deelnemen aan de Tour de France, tot hij beseft dat hij dan ook bergen moet beklimmen”, laakt Dalle.

Hij roept Vervoort op de bevoegdheden van Brussel voluit te gebruiken. “Wat voor zin heeft het om er zelf niet aan te beginnen, de paraplu open te trekken en te hopen dat een ander beleidsniveau het wel zal oplossen? Dat is niet de daadkracht die de Brusselaars verdienen”, besluit de CD&V’er, wiens partij in Brussel in de oppositie zit.

De minister-president heeft intussen op vrijdag 1 september verschillende burgers en buurtverenigingen uitgenodigd voor een bijeenkomst over het drugsgebruik in verschillende Brusselse wijken, zoals Ribaucourt en IJzer.