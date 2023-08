Loopbaanbegeleiders moeten voortaan beroepskwalificatie behalen

De loopbaancheque werd tien jaar geleden ingevoerd om werkzoekenden te begeleiden in hun traject naar nieuw werk. Intussen maakten al 191.740 mensen gebruik van het systeem.

“Vandaag is het zo dat iedereen zich in principe loopbaanbegeleider mag laten noemen, wat tot instroom geleid heeft van allerhande coaches, die soms niet de juiste kwalificaties hebben”, zegt Brouns. “Vanaf 1 januari voeren we daarom in het systeem van de cheques een beroepskwalificatie voor loopbaanbegeleiders in. Dat is een bewijs van kennis en kunde.”

Bestaande en nieuwe loopbaancentra- en begeleiders hebben zes jaar om de kwalificatie te halen. Er worden ook enkele gelijkstellingen ingebouwd, zoals voor mensen met een masteropleiding psychologie of loopbaanbegeleiders die reeds een voldoende hoog aantal loopbaancheques hebben uitgevoerd.