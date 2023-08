Cercle is Abu Francis zes maanden kwijt, maar Nils De Wilde is klaar voor het grote werk: “Ik zie het spel vrij goed”

Dat Abu Francis voor zes maanden uitvalt, betekende deze week een ferme domper voor Cercle Brugge. En wat als Leonardo Lopes straks effectief vertrekt? Gelukkig is er nog aanwinst Nils De Wilde (20). Als invaller pakte hij vorige zaterdag uit met een knappe doorsteekpass en lag zo mee aan de basis van de nipte 0-1-zege op Standard. Zondagnamiddag wil hij bevestigen in Sint-Truiden.

Cercle-trainer Miron Muslic was er zaterdag na de match op Sclessin al niet gerust in. “Ik ken Abu Francis na een jaar al een beetje. Als je hem huilend van het veld ziet gaan, weet je dat het weleens ernstig zou kunnen zijn”, aldus Muslic, die maandag nog genoot van een dagje Parijs met zijn gezin, maar dinsdag het slechte nieuws op zijn bureau kreeg. Na een tweede check bracht een scan aan het licht dat Abu een scheur in zijn meniscus had opgelopen, geopereerd moest worden en in principe zes maanden onbeschikbaar zal zijn.

Kopbrekens dus voor technisch directeur Rembert Vromant en zijn voorganger Carlos Avina. Kan je nog een direct inzetbare middenvelder vinden en halen? En wanneer is Edgaras Utkus weer topfit? Het is een publiek geheim dat Cercle graag nog Leonardo Lopes wil verzilveren, tien maanden voor zijn contract effectief afloopt, maar moet het hem nu toch houden of is het mogelijk een van de kandidaten van de B-lijst vast te leggen? Vorig seizoen was er met Van der Bruggen, Vanhoutte, Lopes en Abu een enorme weelde centraal op het middenveld met vier man voor twee plaatsen, maar nu dreigt een tekort.

Box-to-box

Gelukkig is er nog Nils De Wilde, de 20-jarige jeugdinternational die deze zomer overkwam van de RSCA Futures. De Wilde geloofde sterk in het project dat Carlos Avina hem voorspiegelde en verkoos Cercle boven Anderlecht en nog een jaartje in de Challenger Pro League. Tegen landskampioen Antwerp op de openingsspeeldag mocht hij al eens invallen en ook vorige zaterdag tegen Standard kreeg en greep De Wilde zijn kans. Hij stond niet eens zo lang op het veld toen hij met een perfecte doorsteekpass Alan Minda in het straatje stuurde. De jonge belofte uit Ecuador maakte het mooi af, maar de verdienste van De Wilde was minstens even groot. Het is duidelijk dat Cercle nog veel plezier kan beleven aan deze jonge Belg en dat Carlos Avina een goede zaak deed door deze middenvelder in huis te halen.

“Ik kon mij geen beter debuut voorstellen”, zegt De Wilde. “Ik kreeg de bal van Hugo Siquet, draaide onmiddellijk open en zag Minda tussen de verdediging staan. Ik twijfelde geen moment om die bal door te steken. Hij draaide goed door, kwam één op één en maakte het mooi af. Zo’n balletje tussendoor geven durf ik wel vaker te doen. Ik zie het spel vrij goed. Ik mag zeggen dat dat een van mijn kwaliteiten is.”

De Wilde is van opleiding dan ook een middenvelder voor positie acht en staat daar ook het liefst. “De zes is natuurlijk ook mogelijk en bij Cercle is dat nodig want hier is geen echte acht, maar ik ben toch veeleer een box-to-box speler. Maar mij zal je niet horen klagen als ik op de zes moet staan.”

Voetballen bij Cercle - en zeker als middenvelder - vergt veel loopvermogen. De Wilde denkt wel dat hij over genoeg volume beschikt. “Qua kracht kan ik zeker nog verbeteren. De omkadering weet dat en ik ook, we werken er ook aan. Het lopen lukt al prima, maar dat zal nog verbeteren en evolueren. Bij Anderlecht trainden we ook hard. Als er moest gelopen worden, stond ik ook daar vooraan in de rij. Qua intensiteit zat ik daar ook bij de top.”

Op vijf minuten aan stadion

Voldoende dus om in de gegeven omstandigheden volop zijn kans te grijpen. “We zien wel wat er nog gebeurt. Er kan ook nog altijd iemand bij komen, misschien niet. Het kan soms snel gaan, maar ik zal in elk geval altijd klaarstaan. Ik had geen echt plan in mijn hoofd, maar ik was op Standard wel blij met dat half uur”, aldus de Dendermondenaar. “Ik woon nu in Varsenare omdat ik de afstand wilde beperken. Op vijf minuten sta ik aan het stadion. Op een vrije dag rijd ik toch nog altijd graag eens naar huis, maar West-Vlaanderen en Cercle Brugge bevallen mij perfect tot nu toe.”