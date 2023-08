Emotioneel afscheid van Inès (15) na crash aan bushokje, stoel van mama Farah blijft leeg: “Vreselijk om je zo te moeten verliezen”

In de aula van uitvaarten Messiaen in Oostrozebeke namen vrienden en familie donderdag afscheid van Inès Moula (15). Zij kwam maandag om het leven toen een bestelwagen inreed op het bushokje waar ze samen met haar mama Farah zat te wachten. Zij raakte zwaargewond en kon de uitvaart niet bijwonen. “Er is een lege stoel, maar Farah is er in gedachten bij.”

Inès woonde samen met haar jongere zus, haar mama en haar pluspapa in de Vierlindenstraat in Wielsbeke. Op de hoek van die straat wilde ze maandag samen met haar mama de bus nemen naar Kortrijk. Daar zou ze volgend schooljaar op een nieuwe school starten. Inès was erg enthousiast en zou die maandag al eens een kijkje gaan nemen en boeken kopen. Het noodlot besliste daar helaas anders over.

Mama in ziekenhuis

Een bestelwagen week om nog onduidelijke redenen van zijn baanvak af en reed in op het bushokje. Inès overleed ter plaatse, mama Farah raakte zwaargewond en verkeerde even in levensgevaar. Ook een derde vrouw liep ernstige verwondingen op.

Drie dagen na het ongeval verblijft Farah nog steeds op intensieve zorgen. Ze was niet in staat om de uitvaart van haar dochter bij te wonen. Even werd overwogen om de begrafenis te streamen, maar daarvoor is Farah nog te zwak. De familie nam zich voor om zo veel mogelijk op te nemen zodat ze dit later aan haar kunnen tonen. (Lees verder onder de foto)

De afscheidstekst op het bidprentje van Inès. — © jof

Twee uitvaarten

Deze uitvaart was de eerste van twee afscheidsmomenten voor Inès. De dienst in de aula van Messiaen was Christelijk geïnspireerd, uit respect voor de Algerijnse kant van de familie volgt vrijdag nog een tweede begrafenis in de moskee van Desselgem. Nadien wordt Inès begraven in Wielsbeke. Nadat de voorganger van de uitvaart de Christelijke rituelen had volbracht, was er ook tijd voor een persoonlijke insteek. Een familielid speelde een mooi lied dat meegezongen werd door alle aanwezigen. Een oom van Inès las een emotionele tekst voor.

“Liefste nichtje, niemand kan dit bevatten. Je was zo goed op weg om de jonge vrouw te worden die we vandaag verloren zijn. Je zal nooit weten hoe trots je pluspapa was op jou. Je was een groot voorbeeld voor je kleine zus, een supernichtje en een fantastische kleindochter voor je grootouders. Je was altijd attent voor iedereen die op bezoek kwam en je vrienden waren altijd ongeduldig om je te zien. Het is afschuwelijk om je op zo’n manier te verliezen, bedankt voor al het geluk dat je ons gebracht hebt.”