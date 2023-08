Agent betrokken bij dood van quadrijder in Oupeye is ondervraagd door Comité P

Een van de twee politieagenten die betrokken was bij de schietpartij waarbij op 18 augustus een quadrijder om het leven kwam in Oupeye, is woensdag ondervraagd door het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten. Dat zegt het parket van Luik donderdag, dat zo een bericht bevestigt van Sudinfo en RTL TVI.

De agent die woensdag werd ondervraagd, was degene die de overleden dertiger had aangereden met zijn quad, nadat de politie hem had gezegd te stoppen. Volgens Sudinfo gaf de agent een zeer gedetailleerd verslag van het incident dat op 18 augustus plaatsvond in de Rue Perreau in Oupeye.

Zo legde hij uit dat hij en zijn collega hadden ingegrepen nadat de bestuurder van de quad een geparkeerd voertuig had geraakt. Ze stapten uit hun combi en sommeerden de man te stoppen. Die probeerde vervolgens te vluchten.

Toen hij tegenover de twee politieagenten stond, reed hij naar verluidt op één van hen in, en belandde met de quad bovenop de agent.

De tweede agent, die het schot loste dat de bestuurder in het hoofd raakte, wordt volgende week verhoord. Het parket zal dan ook uitgebreider communiceren over het lopende onderzoek, zo luidde het nog in een persbericht.

Vrijdag begrafenis

Inmiddels raakte ook bekend dat de quadrijder vrijdagochtend wordt begraven. Een vergadering tussen alle betrokken autoriteiten op donderdag moet bepalen welke politiemaatregelen er zullen worden genomen bij die begrafenis.

De familie van de overledene heeft al aangegeven dat ze zondag ter ere van hem een witte mars wil organiseren door de straten waar hij opgroeide “om hem te begeleiden op zijn laatste vlucht”, zo schreven ze op sociale media. De mars zou om 14 uur moeten beginnen bij het Château d’Oupeye en eindigen op de Place Jean Hubin, waar een minuut stilte in acht zou worden genomen, op voorwaarde dat er toestemming wordt gegeven voor het evenement.