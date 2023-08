Dries Wuytens en SK Beveren op zoek naar eerste zege van het seizoen: “Zitten op 90 procent van ons kunnen”

Eén op zes. Neen, SK Beveren is niet fantastisch aan het nieuwe seizoen begonnen. Maar van paniek is voorlopig helemaal nog geen sprake op de Freethiel. Verdediger Dries Wuytens heeft er alle vertrouwen in dat geel-blauw snel op volle toeren zal draaien. “We zitten momenteel op 90 procent van ons kunnen”, aldus Wuytens.

Derde keer, goede keer? SK Beveren kon voorlopig nog geen driepunter sprokkelen in de Challenger Pro League. En dat is enigszins verrassend. Zeker voor een ploeg die dit seizoen opnieuw wil meespelen voor de prijzen. En dus gaat de Wase club tegen nieuwkomer Patro op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. Dat zegt ook Dries Wuytens. “Maar van onderschatting is helemaal geen sprake”, vertelt de verdediger in aanloop naar het duel met de promovendus. “Het wedstrijdverloop zal vergelijkbaar zijn met de match tegen Seraing. Ze zullen wellicht inzakken en loeren op de counter om van daaruit gevaarlijk te zijn. Dan is het aan ons om veel druk voorruit te zetten en de restverdediging op punt te hebben. En vooral niet op achterstand te komen. In de voorbereiding hebben we iets te vaak een foutje gemaakt. Dat moet er absoluut uit, willen we voor de titel gaan.”

Beveren draait voorlopig nog niet op volle toeren. Al hoeft dat nog geen probleem te vormen. Vorig seizoen duurde het ook even tot Beveren onder stoom kwam, maar eens onder stoom waren ze moeilijk af te stoppen. En dat met aantrekkelijk voetbal en veel doelpunten. In het Waasland is er van paniek dan ook nog helemaal geen sprake. “Het draait voorlopig nog niet honderd procent”, beseft ook Wuytens, die zich niet snel zenuwachtig laat maken. De 32-jarige verdediger heeft in zijn carrière al voor hetere vuren gestaan. “Er moeten nog een paar kleine dingen bijgesteld worden om tot een beter geheel te komen. We zitten op 90 procent van ons kunnen. Of ik vertrouwen heb dat het goedkomt? Natuurlijk, anders kan ik mijn schoenen beter aan de haak hangen. Het moet nog wat gefinetuned worden. Dat er twijfel heerst? Dat heb je altijd als je de eerste match verliest. Hopelijk heeft iedereen wat meer vertrouwen na de match tegen Seraing, waarbij we de betere ploeg waren met een mannetje minder. Maar als het voetballend niet loopt zoals we willen, moeten we wel die strijdlust aan de dag leggen. Dat is het minimum. Al hoop ik natuurlijk dat we snel dominanter zullen worden.”

Meer en interessantere ploegen

En dus blijft Beveren ondanks de slechte start wel een van de favorieten om een gooi te doen naar promotie. “De competitie is ook aantrekkelijker geworden”, vindt Wuytens. “Er zijn meer en interessantere ploegen én de promotiekansen liggen veel hoger. Het is beter voor iedereen. De grootste concurrent? Dat is moeilijk om na twee speeldagen te zeggen, natuurlijk. Zulte Waregem is de grote favoriet, al hebben ze nog niet kunnen overtuigen. Ze zijn aan het groeien. Pas tegen de winterstop gaan we echt weten wie er allemaal gaat meedoen voor de titel.”

Uitkijken of SK Beveren zaterdag de eerste driepunter van het seizoen kan halen.